Premier: szczepionka przeciw wirusowi HPV - dobrowolna

Wdrażamy dzisiaj to, co zapowiedzieliśmy, to co obiecaliśmy: darmową, dobrowolną szczepionkę HPV - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej w ministerstwie zdrowia. Dla nas zdrowie nie jest i nie może być towarem; zdrowie jest wartością bezcenną - podkreślił

Jutro, 27 maja o godz. 7 rano, ruszają zapisy na szczepienia chłopców i dziewczynek przeciw HPV - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wizytę można będzie umówić przez e-rejestrację lub infolinię 989, lub w przychodni. Sczepienia ruszają 1 czerwca.

Wdrażamy dzisiaj to, co zapowiedzieliśmy. To, co obiecaliśmy: darmową, dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV” - oświadczył premier w piątek podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

Premier Morawiecki wskazywał, że nowotwory zbierają śmiertelne żniwo w Polsce. Wszędzie tam, gdzie można działać prewencyjnie i zapobiegać nowotworom „już teraz wprowadzamy działanie bardzo konkretne” - mówił. „Wdrażamy to teraz, ponieważ dla nas zdrowie nie jest i nie może być towarem. Zdrowie jest wartością bezcenną” - podkreślił.

Zwracał uwagę, że w Polsce co roku ponad 2500 kobiet walczy z rakiem szyjki macicy.

I niestety ponad połowa tych kobiet przegrywa tę walkę. Mam ogromną nadzieję, że już wkrótce będzie to wyglądało zupełnie inaczej właśnie dlatego, że wdrażamy tę darmową i dobrowolną szczepionkę HPV - mówił.

Szczepionka jest przeznaczona dla dwunasto- i trzynastoletnich chłopców i dziewcząt.

PAP/KG