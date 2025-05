Walka z epidemią autyzmu. "Rtęć i aluminium w szczepionkach"

Donald Trump i sekretarz zdrowia w jego administracji Robert Kennedy jr zapowiedzieli walkę z epidemią dziecięcego autyzmu. Dane przedstawione na konferencji prasowej przez amerykańskiego prezydenta są zatrważające: 10 lat temu 1 przypadek tego zaburzenia neurorozwojowego przypadał w USA na 10 tys. dzieci, a teraz – na 36 dzieci. Stało się to także plagą globalną, ponieważ według danych WHO na świecie współczynnik ten wynosi obecnie 1 na 88.

Pierwszym wyzwaniem, które stoi przed władzami USA, jest zdiagnozowanie przyczyn tego zjawiska, ponieważ naukowcy do tej pory nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało tak radykalny wzrost występowania zaburzenia. Dotyka ono dzieci niezależnie od ich koloru skóry, pochodzenia etnicznego, statusu społecznego, dochodu rodziny czy stylu życia ( jedyna różnica dotyczy płci – autyzm występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewcząt). W ostatniej dekadzie musiało się zatem wydarzyć coś, co wpłynęło na najmłodsze roczniki, jednak badacze nie wiedzą, co to może być. Jedna z teorii, którą chce sprawdzić Robert Kennedy jr, mówi, że powodem epidemii może być obecność toksycznych składników, zwłaszcza rtęci i aluminium, w szczepionkach pediatrycznych.

