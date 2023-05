Kreml naciska na Zachód. "Niech Kijów ustąpi"

Kreml znów próbuje wpływać na Zachód, by skłonił Ukrainę do ustępstw i podjęcia negocjacji na warunkach korzystnych dla Rosji - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Możliwe, że Kreml wzmacnia narrację o swoim rzekomym zainteresowaniu negocjacjami przed planowaną ukraińską kontrofensywą, by zniechęcić Zachód do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy - ocenia ISW.

Słowa Putina nie wskazują na to, że Rosja jest zainteresowana prowadzeniem negocjacji z Ukrainą; Kreml nie stworzył żadnych poważnych podstaw do negocjacji ani nie porzucił swojego celu zakładającego kapitulację ukraińskiego rządu - podkreślają eksperci.

Think tank zaznacza, że w piątek do Moskwy przybył wysłannik Chin ds. Ukrainy Li Hui. Według analityków Chiny mogą próbować skłonić Zachód do wywarcia wpływu na Ukrainę, aby ta zaakceptowała zawieszenie broni.