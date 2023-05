Kard. Nycz: praca jest godna, gdy człowieka traktuje się podmiotowo

Praca człowieka będzie godna przede wszystkim wtedy, gdy człowiek będzie w niej traktowany podmiotowo; gdy jego praca będzie służyć jemu samemu, bliźnim, społeczeństwu - mówił w Piekarach Śląskich do uczestników pielgrzymki mężczyzn, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W homilii wygłoszonej z piekarskiego wzgórza kard. Nycz odniósł się m.in. do kwestii godności pracy ludzkiej, w kontekście nauki społecznej Kościoła o etycznym wymiarze pracy. Przypomniał, że przez wiele lat ludzie przyjeżdżali do Piekar, aby modlić się o godność robotnika na Śląsku – gdy była ona szczególnie zagrożona w takich zawodach, jak górnicy czy hutnicy.

„Bo tylko wtedy owoce ludzkiej pracy będą służyć człowiekowi i dobro wspólnemu i nigdy się nie obrócą przeciw człowiekowi pracującemu” – zastrzegł uściślając, że ma na myśli nie tylko całą sferę ochrony środowiska, ale też, by zbyt pochopne i radykalne decyzje nie zniewalały człowieka, pozbawiając go pracy i godnego życia oraz funkcjonowania.

„Dziś Śląsk jest już inny, Bogu dzięki przekształcony, ciągle się przekształcający w kierunku kultury, nauki, medycyny, nowoczesnych gałęzi przemysłu. Ktoś mi ostatnio powiedział, który zna Śląsk bardziej ode mnie, że dzisiaj na Śląsku mieszka więcej informatyków niż górników. To nie umniejsza roli górnictwa i górników ale pokazuje, że kierunek zmian idzie we właściwym kierunku” – uznał.

Odniósł się przy tym do europejskiej polityki klimatycznej.

„Jeśli do pewnych rozwiązań dotyczących źródeł energii spalin z waszego śląskiego węgla Europa dochodziła od połowy XIX wieku, a więc przeszło 150 lat, to nawet najbardziej potrzebne i uzasadnione przekształcenie ekologiczne nie mogą zrobić się i stać się za lat 10 lub mniej, kosztem człowieka, kosztem społeczeństwa” – ocenił.

Obecny na Mszy Świętej, z okazji kolejnej Pielgrzymki Stanowej Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej, Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, odnosząc się do poruszonego w homilii tematu wspomnianych „przekształceń ekologicznych”, zwrócił uwagę, że żadna ideologia nie może zniewolić człowieka.

„Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich to nie tylko duchowe przeżycie. To także czas przemyśleń o współczesnych problemach. O tym, że żadna ideologia nie może zniewolić człowieka, pozbawiając go pracy i godności” – napisał na twitterze szef resortu sprawiedliwości i lider Suwerennej Polski.