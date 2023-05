Budowa kompleksu Olefin III wchodzi w kolejną fazę

Kolumna absorpcyjna (wash tower), największy i najcięższy element powstającego w PKN ORLEN Kompleksu Olefin III w Płocku, została umieszczona na fundamentach. Do jej montażu potrzebny był specjalny żuraw pierścieniowy o udźwigu 2000 ton

Wash tower to największy gabarytowo element instalacji Kompleksu Olefin III. Będzie wykorzystywany przy produkcji tlenku etylenu – jednego z produktów, które będą wytwarzane w nowo powstającym kompleksie. Kolumna została wyprodukowana w Hiszpanii. Drogą morską dotarła do Portu Gdańskiego, gdzie po przeładowaniu na specjalnie przygotowane barki przypłynęła Wisłą do Płocka. Dwie kolejne noce zajęło przetransportowanie wash tower do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN. Cały proces był jednocześnie największym w historii Polski transportem rzeczno-drogowym i dużym wyzwaniem logistycznym - wymagał m.in. pokonania trudnej trasy wodnej nieuregulowaną Wisłą, ale także przebudowy rond znajdujących się na trasach przejazdu ulicami Płocka, modyfikacji ponad 20 linii energetycznych, które uniemożliwiały transport oraz usunięcia elementów ograniczających przepustowość trasy. Wymiary transportowe kolumny to 94,2 metrów długości, 8 metrów szerokości oraz 9,2 metrów wysokości.

Do montażu wieży na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku potrzebny był specjalny żuraw pierścieniowy sprowadzony ze Szkocji, który może przenosić ładunki do 2000 ton. Sam, z powodu imponujących rozmiarów, jest widoczny z odległości 20 kilometrów. Cała operacja rozpoczęła się rankiem 26 maja i trwała prawie 10 godzin – kolumna najpierw była ustawiana pionowo, a następnie osadzona na fundamentach.

Kolumna jest tylko jednym z elementów budowanego kompleksu, w skład którego wchodzić będzie 5 instalacji produkcyjnych oraz elektrociepłownia i infrastruktura energetyczna. PKN ORLEN planuje do końca roku zamontować wszystkie urządzenia na Kompleksie Olefin III. Większość elementów wielkogabarytowych zostanie ustawionych na fundamentach jeszcze do połowy lipca 2023 roku.

Do tej pory na potrzeby inwestycji przywieziono z Chin, Korei, Indii, Hiszpanii i Belgii około 1100 ładunków, z czego ponad 300 to ładunki ponadgabarytowe. W ostatnim tygodniu maja i pierwszym czerwca do Płocka dotrą kolejne duże elementy instalacji jak na przykład: Reactor/Gas Coolers (2 sztuki) o wadze 600t, Purification Column – o długości 89 m, Reactor Steam Drum – o szerokości 9,6 m oraz Gas Dryer o wysokości 8,07m.

Produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin III, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych między innymi do produkcji przedmiotów codziennego użytku: środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych.

Na inwestycji PKN ORLEN skorzysta także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin III oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 580 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł. PKN ORLEN realizuje rozbudowę Kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Przy budowie Kompleksu Olefin III (powierzchnia blisko 100 ha, czyli 140 boisk do piłki nożnej) zostaną zastosowane najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej.

Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19%. To ważne w kontekście spodziewanego zmniejszenia się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego wzrostu popytu na wyżej marżowe petrochemikalia aż o ok. 80% do 2050 r. Budowa Olefin III umocni Grupę ORLEN na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej.

