Polska na nowo połączona dzięki inwestycjom kolejowym CPK. Spółka ogłosiła przebieg trzeciego odcinka „igreka”

W Polsce brakuje dziś kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych, ale jest szansa, żeby to naprawić. W połowie maja spółka CPK przedstawiła wariant inwestorski dla odcinka Kolei Dużych Prędkości między Poznaniem, Kaliszem i Sieradzem, który jest dopełnieniem kolejowego „igreka” Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań.

Kiedy na ziemiach polskich powstawał system kolejowy, naszego kraju nie było na mapie. Wówczas priorytety w zakresie projektowania połączeń były inne niż te, które mamy dzisiaj. Niestety, połączenie Poznania z Berlinem czy Warszawy z Petersburgiem były dla zaborców ważniejsze niż połączenie Poznania z Warszawą. Od 1918 r. mieliśmy II Rzeczpospolitą. Istniała tylko 21 lat, była państwem ambitnym, ale na dorobku i co ważne, w zupełnie innych granicach niż teraz i z zupełnie innymi potrzebami transportowymi. Sytuacja nie uległa poprawie po II wojny światowej i w okresie PRL-u. Wówczas potrzeby społeczne i gospodarcze kraju, zwłaszcza w aspekcie transportowym i logistycznym musiały ustąpić chociażby przed planami wojsk Układu Warszawskiego.

I wreszcie po 1989 r. rozpoczął się okres wolnej Polski. I co się wtedy stało? System kolejowy doświadczył prawdziwego ciosu. Zniszczono i zlikwidowano wówczas aż jedną trzecią istniejących połączeń, a pozostałe znacząco zdegradowano. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej nastąpił etap modernizacji istniejących linii. Wydano na ten cel kilkadziesiąt miliardów złotych. To niewątpliwie był krok w dobrym kierunku. Niemniej jednak, modernizacja istniejących tras kolejowych ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim ma swój limit, może przynieść określone korzyści, ale są to korzyści limitowane zastaną infrastrukturą.

Program inwestycyjny CPK rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w historii polskiego transportu. Po roku 1989 doszło do likwidacji 5 000 km tras kolejowych, podczas gdy wybudowano zaledwie ok. 50 km nowych torów. Program CPK zakłada budowę blisko 2 000 km nowoczesnych linii, które wymażą te jeszcze pozaborowe zaszłości - białe plamy na mapie Polski w kontekście połączeń kolejowych. Wprowadzą one do naszego kraju zupełnie nową jakość połączeń w postaci systemu Kolei Dużych Prędkości.

Kluczowym elementem tego przyszłego systemu jest tzw. igrek. To pojęcie funkcjonuje już od ponad dekady. To inwestycja, która podczas poprzednich rządów była planowana, ale później niestety została zarzucona. Teraz, dostosowana do aktualnych potrzeb, będzie realizowana w ramach programu inwestycyjnego CPK.

inwestycje CPK / autor: CPK

Linia Warszawa-Łódź. Pierwszy fragment Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Pierwszym odcinkiem „igreka”, dla którego spółka CPK ogłosiła wariant inwestorski była linia Warszawa – Łódź, dla której podpisano już umowy na projektowanie. Linia będzie pierwszym fragmentem nowej sieci KDP w Polsce. Między Warszawą i Łodzią, spółka CPK planuje wybudować łącznie ok. 140 km trasy, na których pociągi będą rozpędzały się do 250 km/h (prędkość projektowa, do której spółka CPK może docelowo dążyć bez konieczności budowy od nowa torowiska to 350 km/h).

Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Łodzią a Warszawą skróci się do ok. 45 minut (dziś to ok. półtorej godziny). Natomiast z Łodzi do Lotniska CPK dojedziemy w ok. pół godziny.

połączenia CPK / autor: CPK

W pracach nad studium wykonalności planiści CPK szczególną uwagę zwrócili na dobre wpisanie nowej linii Warszawa-Łódź w funkcjonowanie całej sieci kolejowej. Przewidzieli np. łącznice z istniejącymi liniami umożliwiające poprowadzenie ruchu regionalnych ekspresów łączących np. Skierniewice i Łowicz z Łodzią.

Natomiast w Brzezinach po wschodniej stronie Łodzi powstanie nowa stacja, dzięki czemu możliwe będzie włączenie tego miasta do sieci kolejowej. Inwestycja przyniesie więc korzyści nie tylko dla ruchu dalekobieżnego, ale również dla połączeń wojewódzkich.

Harmonogram zakłada, że linia ta zostanie uruchomiona równocześnie z pierwszym etapem Lotniska CPK, czyli w 2028 r.

Szybciej z Łodzi do Sieradza i Wrocławia

Spółka CPK rozpoczęła także projektowanie, a wcześniej ogłosiła wariant inwestorski dla blisko 200-kilometrowego odcinka KDP między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem. To drugi fragment kolejowego „igreka”.

Między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma dziś bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej, dlatego czasy przejazdu są dla pasażerów mniej atrakcyjne niż podróż samochodem lub samolotem. Odcinek nowej linii CPK Łódź - Wrocław to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji kolejowych w Polsce – przekonuje Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK.

Inwestycje CPK / autor: CPK

Po wybudowaniu tej linii czas podróży z Łodzi do Wrocławia skróci się do 1 godz. (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.), a do Sieradza do 25 min (zamiast około godziny – jak obecnie). Między Łodzią i Wrocławiem powstaną dwie nowe stacje pasażerskie: Czajków i Wodzierady. Pociągi będą mogły się też zatrzymywać na stacji w Czernicy Wrocławskiej, Kępnie i Sieradzu. Ta ostatnia zostanie całkowicie przebudowana na potrzeby węzła, z którego pociągi będą zmierzać w kierunku Wrocławia lub Poznania.

Dopełnienie „igreka”, czyli linia Sieradz – Poznań

Ostatnim, trzecim fragmentem „igreka”, dla którego spółka CPK przedstawiła wariant inwestorski jest 155-kilometrowy odcinek KDP między Poznaniem, Kaliszem i Sieradzem (z łącznicami to w sumie ponad 220 km nowych torów).

Koleje Dużych Prędkości budowane w ramach CPK to skok cywilizacyjny dla polskiej infrastruktury. Dzięki linii KDP Sieradz - Poznań region Wielkopolski dołączy do beneficjentów przedsięwzięć kolejowych CPK. Ta linia powinna działać już dziś, ale niestety 12 lat temu przygotowania do budowy „igreka”, czyli trasy łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław zostały niepotrzebnie wstrzymane. Dzisiaj nadrabiamy zaległości sprzed lat i to jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów – mówi wiceminister Marcin Horała.

Zgodnie z oczekiwaniami znacznej części mieszkańców, przedstawiony wariant zakłada zatrzymywanie się pociągów w centrum Kalisza, a także budowę nowej stacji Nowe Miasto nad Wartą. Linia KDP będzie dostosowana do potrzeb ruchu regionalnego poprzez zapewnienie łączników z istniejącą infrastrukturą. Z nowej linii CPK da się zjechać na istniejące stacje w Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej i Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestycje CPK / autor: CPK

Dzięki tej inwestycji przejazd pociągiem między Warszawą a Poznaniem potrwa ok. 2 godz. (dzisiaj taka podróż zajmuje ponad 3 godz.). Po uruchomieniu tego odcinka do Kalisza dojedziemy ze stolicy w ok. 1 godz. 25 min (zamiast ok. 3 godz. jak obecnie). Skrócą się także czasy przejazdu z Poznania: do Kalisza do ok. 35 min (dziś ok. 1,5 godz.) i do Łodzi do ok. 1 godz. 10 min (teraz ok. 3 godz.). Do CPK pasażerowie dojadą z Poznania w ok. 1 godz. i 40 min.

Jak wynika z harmonogramu, uruchomienie odcinka Sieradz – Poznań nastąpi już po otwarciu I etapu lotniska CPK i linii KDP Warszawa - Łódź.

Odcinek Sieradz - Poznań to trzeci wariant inwestorski CPK dla „igreka” i w sumie piąty w ogóle (pozostałe to odcinki Łętownia – Rzeszów na Podkarpaciu i Katowice – Ostrawa na Śląsku).

Spółka CPK tworzy nowy system transportowy w Polsce, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego centrum wybudowane zostanie Lotnisko CPK oraz 12 tras kolejowych w całym kraju. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych. Inwestycje te umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.