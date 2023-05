"Up, down". Nowa cena ropy

Notowania ropy Brent we wtorek około godziny 17.15 spadały o 4,11 proc. do 73,93 dol. za baryłkę, a amerykańskiej ropy WTI o 4,47 proc. do 69,70 dol. za baryłkę.

We wtorek ok. godz. 8.05 notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie spadały o 0,78 proc., do 76,50 dol. za baryłkę. Amerykańska odmiana WTI na giełdzie w Nowym Jorku zniżkowała o 1,03 proc., do 72,28 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

pap, jb