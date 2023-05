Poznań. "Umowa dla obywateli Ukrainy nie zostanie przedłużona"

Umowa dotycząca refinansowania pobytu obywateli Ukrainy w obiekcie przy ul. Warszawskiej nie zostanie przedłużona – poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Jarosław Władczyk.

Władczyk przypomniał, że w wyniku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę tysiące osób uciekających przed wojną przekroczyło granicę naszego kraju. Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia im schronienia, na terenie województwa wielkopolskiego udostępniono uchodźcom różnego rodzaju budynki, które mogłyby stać się dla nich tymczasowym domem. Jednym z takich miejsc zakwaterowania stał się Akademik Warszawska, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

Było to możliwe, gdyż przepisy prawa budowlanego umożliwiają doraźny pobyt uchodźców z Ukrainy w lokalach użytkowych, czyli w biurach, halach sportowo-widowiskowych, magazynach, które są ogrzewane i wyposażone w węzeł sanitarny. Dzięki temu uchodźcy, w tym dzieci, mogą bezpiecznie przeżyć czas rozłąki ze swoją ojczyzną” – tłumaczył.

Dodał jednak, że wydłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie sprawił, że zamieszkanie w takich obiektach w dłuższym czasie stało się niekomfortowe.

Mając to na uwadze wojewoda wielkopolski zobowiązał właściciela budynku do poprawy warunków bytowych zamieszkujących go osób. W związku z sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie zakwaterowania pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali oględzin obiektu oraz przeprowadzili rozmowę z jego administratorem. O interwencję poproszone zostały również służby wchodzące w skład administracji zespolonej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zaznaczył Władczyk.