Minister Maląg: w Polsce zatrudniono ponad 900 tys. obywateli Ukrainy

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 900 tys. obywateli Ukrainy.

W piątek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której minister Maląg przekazała, że na mocy specustawy zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 900 tys. obywateli Ukrainy. Podała, że to ponad 11 tys. powiadomień o powierzeniu pracy w woj. podkarpackim.

Od roku zostało zachwiane poczucie bezpieczeństwa, tocząca się otwarta wojna za naszą wschodnią granicą postawiła nas – Polskę, Europę – w zupełnie nowej, trudnej sytuacji, mówiła minister. W trudnych czasach covidu i wojny na Ukrainie bardzo ważne dla naszego rządu jest realizowanie polityki społecznej, w której sercu jest rodzina. Pokazujemy to od początku naszych rządów, nie zostawiamy Polaków samym sobie, dodała.

Mówiła, że Polska uruchomiła wiele programów społecznych. Podkreślała, że niezwykle ważna jest inwestycja w rodzinę.

Budujemy silną, nowoczesną Polskę, o silnym fundamencie, a tym fundamentem jest właśnie rodzina, zaznaczyła.

Szefowa MRiPS przekazała, że z rządowego programu 500 Plus już 220 mld zł trafiło do polskich rodzin, z czego ponad 12 mld zł trafiło do rodzin na Podkarpaciu. Każdego miesiąca programem objętych jest 7 mln dzieci.

pap, jb