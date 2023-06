Mentolowych już nie zapalisz

Ministerstwo Zdrowia zamierza zakazać sprzedaży mentolowych e-papierosów i wkładów do podgrzewaczy tytoniu, informuje „Super Express”. Według dziennika rząd chce przypieczętować zakaz w ustawie refundacyjnej. Przepis ma wejść w życie jesienią tego roku. Tylko z podgrzewaczy tytoniu korzysta blisko 2 mln polskich konsumentów, a warianty mentolowe kupuje 70-80% z nich.

Jak wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk, palenie papierosów deklaruje 28,8% dorosłych w polskiej populacji, czyli ponad 8 mln osób. Odsetek palaczy w ostatnich 2 latach wzrósł o 3 pkt. proc.

Wskazuje, że polityka antynikotynowa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy – od niedawna – Czech, zmierza w przeciwnym kierunku:

Polityka zakazów wobec palaczy przestała zdawać egzamin. Dlatego resorty zdrowia wielu państw wdrażają dziś inne podejście. Chcą pozbyć się papierosów poprzez zmianę modelu konsumpcji nikotyny na mniej ryzykowny dla zdrowia palaczy. U nas jest dokładnie odwrotnie: resort zakazuje palaczom mniej szkodliwych wyrobów. Być może to postępowanie ma na celu odwrócenie uwagi od niepowodzeń polityki antynikotynowej naszego ministerstwa” – dodaje prof. Krzysztof Filipiak.

Zakaz mentolowych wkładów do podgrzewania pojawia się w 3 lata po wprowadzeniu zakazu sprzedaży papierosów mentolowych. W przypadku tych ostatnich przewidziano jednak 4-letni okres przejściowy. Dla podgrzewaczy zakaz ma wejść w życie za 3-4 miesiące.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że z e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu coraz chętniej korzysta polska młodzież.

Nie wiem, do których danych resort się odnosi, sam z chęcią bym je poznał w celach badawczych. Ostatnie dane dotyczące inicjacji nikotynowej polskiej młodzieży poniżej 18 roku życia, którymi dysponujemy, to raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH z 2020 r. Tylko że tam jest mowa o tym, że polska młodzież zaczyna od papierosów. Wśród nastolatków, którzy mieli już kontakt z nikotyną, ponad połowa, bo 55,6%, jako wyrób inicjujący wskazała papierosa. 32,3% młodych zaczęło od e-papierosa, 0,2% od podgrzewacza tytoniu, a 0,1% od woreczków nikotynowych. W przypadku podgrzewaczy ta inicjacja jest zatem na granicy błędu statystycznego. Trudno to uznać za dobry przyczynek dla wprowadzania takiego zakazu” – mówi nam prof. Krzysztof Filipiak.