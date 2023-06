Przedsiębiorca, który po raz 26. podchodzi do matury

Liang Shi, prywatny przedsiębiorca po raz 26. podchodzi w tym tygodniu do gaokao - chińskiego państwowego egzaminu, którego wynik, podobnie jak matura w Polsce, decyduje o przyjęciu na studia. 56-letni Liang Shi po raz pierwszy próbował zdać gaokao jako nastolatek - poinformowały lokalne media.

Liang Shi odniósł życiowy sukces, tworząc od podstaw dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, ale marzy o studiach na jednej z renomowanych chińskich uczelni.

Żeby zwiększyć swoje szanse od miesięcy uczył się po kilkanaście godzin na dobę - podała agencja AFP. Zaprzestał wszelkich rozrywek i - wedle własnych słów - „żył jak mnich”.

Liang podchodził co roku do egzaminu od ukończenia szkoły do momentu, przekroczenia wieku 25 lat: była do granica, do której kandydatom wolno było próbować swoich sił w gaokao. Jednak kiedy w 2010 zliberalizowano prawo, Liang natychmiast zapisał się na listę kandydatów i od tej pory co roku usiłuje zdać egzamin na poziomie umożliwiającym studia.

Bardzo chcę studiować i zostać intelektualistą - twierdzi Liang

Jeżeli mu się uda, uczci sukces trzydobową rozgrywką w mahojonga - pisze AFP.

W tym roku do egzaminu odbywającego się w środę i czwartek podchodzi 13 mln kandydatów - rekordowo wysoka grupa.

Czytaj też: Polacy popierają zakaz UE? Są wyniki badań

Czytaj też: „Daily Telegraph”: Putin idzie śladami Stalina

pap, jb