Wciąż za mało? Tyle wybudowano w Polsce mieszkań

Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I kw. 2023 r. wyniosła 27,8 tys., tj. o 2,4% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura, podobnie jak w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 26,5 mln m3. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,7% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,3%) ulokowanych zostało 45,8% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,6%) i jednokondygnacyjnych (32,7%), w których znalazło się odpowiednio 36,1% i 17,1% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 46,8% mieszkań - czytamy w komunikacie.

Wodociąg z sieci posiadało 93,8%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 76,7% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 36,5% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej - 32,3%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 32,5% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 40,2% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 13,6% w kotły/piece na paliwo stałe, a 13,7% w pozostałe rodzaje ogrzewania), podano także.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I kwartale 2023 r. zwiększył się o 1,6 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł nieco ponad 44 miesiące. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 55,4% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 42,6%. W porównaniu z I kwartałem 2022 r. udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 1,1 pkt proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 1,2 pkt proc., czytamy dalej.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 55,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,3 mln m2 oraz liczbie izb równej 220,1 tys. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby mieszkań o 0,7 tys. (1,3%), spadła natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań - o 86,3 tys. m2 (1,6%) oraz liczba izb - o 1,9 tys. (0,9%). Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,3 m2 (w I kwartale 2022 r. - 98,1 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,6 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,1 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 140,9 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 61,9 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) - 50,8 m2.

ISBnews, jb