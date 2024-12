Mniej oddanych mieszkań, więcej w budowie

W pierwszych trzech kwartałach 2024 r. liczba i powierzchnia przekazanych do eksploatacji mieszkań spadła rok do roku - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz liczba wydanych pozwoleń na budowę.

Jak wynika z danych GUS, w kwartałach I-III oddano do użytkowania 145,1 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 13 mln mkw. oraz liczbie izb wynoszącej 545,3 tys. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. odnotowano spadki: liczby mieszkań o 15,7 tys. (9,8 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań o 1,7 mln mkw. (11,6 proc.) oraz liczby izb o 73,1 tys. (11,8 proc.).

Spadła przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania była mniejsza i wyniosła 89,8 mkw. wobec 91,6 m kw. w analogicznym okresie 2023 r.

Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 131,5 mkw., natomiast w budynkach wielorodzinnych – 51,6 mkw. Dane w ujęciu bezwzględnym dla poszczególnych województw wskazują, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj. mazowieckim (18,3 proc. wartości krajowej) i małopolskim (10,2 proc.). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł w Polsce 3,9. Najwyższy był w województwach pomorskim (5,5) i mazowieckim (4,8), a najniższy w opolskim (2,0).

Dwie trzecie mieszkań od deweloperów

W pierwszych trzech kwartałach br. 61,6 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy (wzrost udziału w wartości ogółem – o 1,3 p. proc. r/r), natomiast 35,5 proc. zapewnili inwestorzy indywidualni (spadek o 2,3 p. proc.)

W województwach mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem - odpowiednio 69,8 proc. i 69,0 proc. W województwach podkarpackim i opolskim największy udział miały zaś lokale zbudowane na własne potrzeby - odpowiednio 51,4 proc. i 49,1 proc.

Najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,6 proc.) i jednokondygnacyjnych (31,8 proc.), wśród których znalazło się odpowiednio 32,8 proc. i 14,5 proc. ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i większej liczbie kondygnacji (5,6 proc. nowych budynków) mieści się 52,7 proc. oddanych mieszkań.

Czas budowy – 44 miesiące

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego przekazanego do eksploatacji w pierwszych trzech kwartałach br. wyniósł 44 miesiące. Budynki wielorodzinne wznoszono w czasie prawie dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne.

W I-III kwartale 2024 r. rozpoczęto budowę 181,5 tys. mieszkań, tj. o 42,6 tys. (30,7 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mieszkania realizowane z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem stanowiły 64,5 proc. ogółu, zaś mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych – 33,8 proc. Pozostałą część stanowiły lokale: spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe.

W pierwszych trzech kwartałach br. wydano pozwolenia na budowę 220,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 18,3 mln m kw., tj. odpowiednio o 26,5 proc. i 20,4 proc. więcej niż przed rokiem. Największy odsetek z tej liczby stanowią lokale przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (70,4 proc.) oraz budowane na własne potrzeby przez inwestorów indywidualnych (27,3 proc.).

PAP, sek

