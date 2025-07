Najem mieszkań: liczba ofert nurkuje, a chętnych pikuje

Liczba ofert najmu mieszkań wynosiła 23,1 tys. na koniec czerwca br., co oznaczało spadek o 6 proc. r/r i o 3 proc. m/m, wynika z danych Otodom. Tymczasem w czerwcu odnotowano wyraźne ożywienie po stronie popytowej: użytkownicy serwisu wygenerowali 370 tys. odpowiedzi na ogłoszenia, co oznacza wzrost o 8 proc. r/r i o 12 proc. m/m. To najlepszy czerwiec pod tym względem od 2020 roku. Średnia cena najmu mieszkania wyniosła 3611 zł, a stawka za metr kwadratowy - 71 zł.

„Na koniec czerwca na rynku dostępnych było 23,1 tys. ofert najmu - to o 6 proc. mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeszcze większy spadek dotyczył nowych ogłoszeń: opublikowano ich niespełna 16 tys., czyli 24 proc. mniej niż w czerwcu 2024 roku. Aż 65 proc. ogólnopolskiej bazy, czyli 15 tys. aktywnych ofert, przypadało na siedem największych miast, jednak i tu widać spadek względem maja. W pozostałych lokalizacjach dynamika była jeszcze bardziej zróżnicowana. Największy wzrost zanotowano w Bydgoszczy - tam przybyło 30 ogłoszeń, co przełożyło się na 8 proc. wzrost miesiąc do miesiąca. Z kolei najsilniejsze spadki dotknęły Olsztyn (-25 proc.) oraz Poznań (-12 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Jedną z możliwych przyczyn utrzymującego się spadku podaży są czynniki makroekonomiczne. Lipcowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o kolejnej obniżce stóp procentowych - tym razem o 0,25 pkt proc. do 5 proc. w przypadku głównej stopy (referencyjnej) - po raz drugi w 2025 roku zaskoczyła rynek. Po majowym cięciu o 0,5 pkt proc. oczekiwano raczej pauzy, tymczasem widoczna jest kontynuacja cyklu luzowania, co naturalnie znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku nieruchomości. Echa stają się dostrzegalne także w najmie, wyjaśniają eksperci Otodom.

Mieszkania na najem idą na sprzedaż

„Obniżki stóp procentowych zaczynają wpływać na decyzje właścicieli mieszkań, którzy coraz częściej rozważają zakończenie wynajmu i wystawienie lokali na sprzedaż. Dla wielu z nich to może być idealny moment - przy rosnącej zdolności kredytowej kupujących i spodziewanej odbudowie popytu. Już w maju 2025 liczba zakończonych ogłoszeń sięgnęła 23,7 tys., a część z nich mogła być przygotowaniem gruntu pod transakcję sprzedaży. Można przypuszczać, że lipcowa obniżka może zadziałać podobnie, skutkując skróceniem czasu emisji ofert najmu i wzrostem liczby zamkniętych ogłoszeń, przekraczającym typowe sezonowe wartości” - powiedziała ekspertka rynku mieszkaniowego Milena Chełchowska, cytowana w materiale.

Dane z Otodom i OLX z ostatnich miesięcy potwierdzają tę tendencję. W czerwcu średni czas publikacji ogłoszenia najmu skrócił się do 20 dni - to o 6 proc. mniej niż w maju i aż o 8 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

„Choć zmiany są na razie niewielkie, decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą zapoczątkować trwałe przesunięcia na rynku najmu. Niższy koszt pieniądza stymuluje rynek kredytów hipotecznych, co w perspektywie miesięcy może wyhamować popyt na najem. Jeśli więcej osób zdecyduje się na zakup mieszkania zamiast wynajmu, presja na rynku najmu może zelżeć, a ceny - ustabilizować się lub nawet lekko spaść. Należy jednak pamiętać, że taki efekt zależy od skali obniżek i działa z pewnym opóźnieniem” - dodała.

Wyraźniee przybyło chętnych na wynajem

Tymczasem w czerwcu odnotowano wyraźne ożywienie po stronie popytowej. Użytkownicy serwisu Otodom wygenerowali 370 tys. odpowiedzi na ogłoszenia, co oznacza wzrost o 12 proc. m/m i 8 proc. r/r. Jak podkreślono, to najlepszy czerwiec pod tym względem od 2020 roku. Średnia cena najmu mieszkania wyniosła 3611 zł, a stawka za metr kwadratowy - 71 zł.

Wśród analizowanych miast najniższe przeciętne stawki za wynajem odnotowano w Białymstoku (2069 zł), a najwyższe w Warszawie (4961 zł). Z kolei w średnim segmencie cenowym uplasowały się miasta, takie jak Poznań (2605 zł), Lublin (2608 zł) i Rzeszów (2550 zł). W ujęciu miesięcznym największe wzrosty stawek zanotowano w Trójmieście (+2,5 proc.) i Łodzi (+2,4 proc.), natomiast spadki pojawiły się w Szczecinie (-1,7 proc.) oraz Rzeszowie (-1,2 proc.), podano także.

„Analizując zmiany cen w perspektywie rocznej najsilniej podrożały czynsze w Olsztynie (+12,8 proc.), Zielonej Górze (+9,6 proc.) i Bydgoszczy (+9,3 proc.). Niewielkie obniżki zaobserwowano zaś w Katowicach (-1,6 proc.) i Białymstoku (-0,6 proc.). Ogólny obraz rynku to więc umiarkowane wahania z wyraźnymi wyjątkami w niektórych miastach” - powiedziała ekspertka.

Najczęściej szukane mieszkania dwupokojowe

Najemcy wciąż najchętniej rozglądają się za mieszkaniami dwupokojowymi - w czerwcu odpowiadały one za 52 proc. wszystkich wyszukiwań. Lokale powyżej 40 m2 przyciągnęły 22 proc. zapytań, a te około 30-metrowe - 18 proc.. Ponad 53 proc. wszystkich wyszukiwań specyfikujących powierzchnię w swoich wyszukiwaniach dotyczyło mieszkań z minimalnym metrażem równym 30 m2 lub 40 m2. Analiza preferencji cenowych również potwierdza dominację lokali dwupokojowych. W Białymstoku najczęściej szukano ofert do 2000 zł. W Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Opolu, Rzeszowie i Łodzi dominował przedział do 2500 zł, a w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze - do 3000 zł. Choć w metropoliach taki poziom cen nie zaskakuje, interesujące przesunięcie nastąpiło w Zielonej Górze, gdzie aż 24 proc. wszystkich wyszukiwań dotyczyło właśnie mieszkań dwupokojowych w tym przedziale cenowym, zakończono w informacji.

