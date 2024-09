Ukraińcy i… Hindusi ruszyli ławą po mieszkania w Polsce

W 2024 r. największe zainteresowanie zakupem mieszkań wśród cudzoziemców widać w grupie obywateli Ukrainy, którzy stanowią 62,9 proc. klientów składających zapytania ofertowe dot. zakupu mieszkania.- przekazała sieć biur nieruchomości Metrohouse. Kolejna grupa to obywatele Białorusi (12,3 proc.)

Według raportu w pierwszej piątce na kolejnych miejscach znajdują się obywatele Indii (4,4 proc.) oraz Niemiec (3,2 proc.) i Włoch (2,1 proc.).

Hindusi od najmu ruszyli po własne lokum

“Obecność obywateli Indii w tym zestawieniu może wydawać się dość zaskakująca, ale jeśli porównamy dane sprzedażowe z 2023 r., to wg MSWiA przedstawiciele tego kraju znajdują się na 9-tym miejscu wśród cudzoziemców nabywających lokale w Polsce, wyprzedzając m.in. obywateli Hiszpanii, USA, czy Holendrów” - przekazał, cytowany w raporcie, Marcin Jańczuk, ekspert sieci biur Metrohouse.

Dodał, że Hindusi w Polsce to często osoby, które wykonują wysokospecjalistyczne profesje, a zakup mieszkania może być dla nich kolejnym etapem urządzania się w nowym miejscu, najczęściej po okresie aktywności na rynku najmu.

Według danych GUS, na które powołuje się raport Metrohouse, w 2022 r. obywatele Indii stanowili czwartą co do wielkości grupę obcokrajowców pracujących w Polsce. Liczba wydawanych pozwoleń na pracę przekroczyła w 2022 r. 40 tys.

“Obecnie to coraz większa grupa najemców w największych miastach. Część z nich będzie myśleć o zakupie mieszkania. To pewne, mając na względzie obecne statystyki sprzedażowe w tej grupie klientów, że ich aktywność będzie wzrastać” - ocenił Jańczuk.

Ukraińcy absolutnym liderem w powierzchni zakupionych lokali

Powołując się na dane MSWiA firma zaznacza, że w 2023 r. cudzoziemcy - osoby fizyczne nabyły w Polsce lokale o łącznej powierzchni prawie 832 tys. m kw., z czego zakup 62,9 tys. m kw. wymagał pozwolenia MSWiA.

“Wśród najbardziej aktywnych nabywców mieszkań możemy wyróżnić Ukraińców, którzy zakupili lokale o łącznym metrażu 400,6 tys. m kw., co stanowi prawie połowę (48,15 proc.) zakupów dokonywanych przez obcokrajowców. Na drugim miejscu znajdują się obywatele Białorusi (119,8 tys. m kw.), a w dalszej kolejności Niemcy, Rosjanie oraz Włosi” - przekazano w raporcie.

Jańczuk ocenił, że zakupy realizowane przez obywateli Ukrainy są pokłosiem sytuacji za naszą wschodnią granicą. Jak dodał, w poprzednich latach Ukraińcy nabywali w Polsce także dużo mieszkań, ale dynamika wzrostów w tej grupie jest jedną z najwyższych.

“Duże wzrosty zainteresowania dotyczą też obywateli Białorusi. Zakupy mieszkań zarówno przez Ukraińców i Białorusinów mogą być sygnałem, że wiążą z Polską poważne plany na przyszłość. W przypadku lokali nabywanych przez obywateli państw Europy Zachodniej można domniemywać, że znacząca część transakcji to inwestycje w nieruchomości. Mimo wysokich, na kieszeń przeciętnego Polaka, cen mieszkań, dla zagranicznych inwestorów polski rynek jest nadal interesujący – zarówno pod względem cen zakupów, jak i rentowności” - ocenił Jańczuk.

Ukraińcy i Białorusi mogą kupić lokal bez dodatkowych formalności

Paweł Rudzik, Menadżer Produktu Credipass, dodaje, iż obcokrajowcy spoza Unii, a więc również Ukraińcy i Białorusi, mogą kupić samodzielny lokal mieszkalny na takich samych zasadach jak Polacy, bez dodatkowych formalności. “To jeden z wyjątków, gdzie nie jest wymagana zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli będą chcieli kupić dom lub działkę – niezbędna jest zgoda. Takich ograniczeń nie ma w przypadku obywateli Unii Europejskiej” – podkreślił Rudzik.

Jak zaznaczono w raporcie, w wybranych bankach do złożenia wniosku wystarczy paszport, ale większość banków będzie wymagała karty pobytu – czasowej lub na pobyt stały. Podkreślono, iż należy pamiętać, że banki będą weryfikowały również zdolność kredytową, wysokość wkładu własnego, czy historię w BIK. Tu wymagania banków są takie same – bez względu na to, kto wnioskuje o kredyt.

PAP, sek

