Prawie 7 trylionów dolarów, taką wartość ma 100 najcenniejszych marek świata

Łączna wartość 100 najcenniejszych marek na świecie w 2023 r. wynosi 6,9 trylionów dolarów. Mimo spadku wartości indeksu o 20 proc. w stosunku do 2022 r., pierwsza setka wykazała wzrost względem poziomu sprzed pandemii o 47 proc. – wynika z najnowszego rankingu Kantar BrandZ.

Jak wynika z rankingu Kantar BrandZ, przedstawiającego wyniki najcenniejszych marek świata BrandZ, w 2023 najcenniejszą marką jest Apple z wyceną na poziomie ponad 880 mld dolarów (wobec powyżej 947 mld w 2022 r.). Drugie miejsce zajęło Google z wartością na poziomie powyżej 577 mld dolarów (względem ponad 819 mld w 2022 r.), a trzecie Microsoft, którego wycena wyniosła ponad 501 mld dolarów (wobec powyżej 611 mld w 2022 r.).

„Z najnowszego rankingu wynika, że w 2023 r. łączna wartość 100 najcenniejszych marek na świecie wynosi 6,9 trylionów USD. Mimo spadku łącznej wartości indeksu o 20 proc. w stosunku do 2022 r., pierwsza setka (Kantar BrandZ Top 100) utrzymała długoterminową tendencje rosnącą, a wzrost w porównaniu do poziomu sprzed pandemii COVID-19 (2019 r.) wyniósł 47 proc.” – stwierdzono w raporcie Kantar BrandZ.

Jak stwierdzono, ogółem 16 marek z pierwszej setki zwiększyło swoją wartość, z czego najwyższy wzrost wartości względem 2022 r. osiągnęły marka Airtel (+ 24 proc., miejsce 76.) i Pepsi (+17 proc., miejsce 91.). Po raz pierwszy w Top 100 znalazły się dwie marki chińskie – Shein na 70. miejscu oraz Nongfu Spring na 81. miejscu.

Zgodnie z badaniem, największa odporność na wahania rynkowe wykazały następujące kategorie: dobra luksusowe, fast food oraz napoje i żywność.

„Marki z segmentu żywności i napojów wykazały się największą odpornością, jeśli chodzi o całą kategorię, odnotowując spadek o zaledwie 3 proc. rok do roku” – przekazano.

Jak zaznaczono, drugą kategorią pod względem osiągniętych wyników były fast foody, gdzie podstawą odporności na trudności w tej branży była większa ekspozycja i lepsze doświadczenia konsumenckie. Według raportu, „dobre ogólne wyniki całej kategorii podkreślają, że luksusowe marki bardzo dobrze funkcjonują, wykorzystując swoje atuty, aby zwiększyć popyt i siłę swoich cen pomimo wyzwań rynkowych”.

Tesla (zajmująca 25. miejsce) jest postrzegana jako najbardziej rewolucyjną marką w ramach Top 100, która jest nadal „uważana za markę, która autentycznie zmienia rynek, zajmując pierwsze miejsce w motoryzacji, z wyceną na poziomie 67,7 mld USD w 2023 r.”. Drugie miejsce wśród najbardziej rewolucyjnych marek zajął TikTok, zajmując jednocześnie 41. miejsce w rankingu Top 100.

Niewykorzystaną szansą dla marek – wskazano – pozostaje zrównoważony rozwój.

„Tylko 2 proc. najcenniejszych globalnych marek jest postrzeganych jako liderzy w tym obszarze” – oceniono.

Badanie Kantar BrandZ jest globalnym miernikiem wartości marki. Coroczne globalne i lokalne rankingi wyceny marek opracowywane przez Kantar łączą analizę danych finansowych z badaniami wartości marek. Badanie BrandZ na wywiadach z 4,2 mln konsumentów na temat 20 000 marek na 54 rynkach. Aby trafić do rankingu, marki muszą spełniać następujące kryteria: marka musi być własnością spółki notowanej na giełdzie lub spółki prywatnej, której dane finansowe są dostępne publicznie; w przypadku marek należących do spółek pozagiełdowych o wycenie co najmniej 1 mld USD (tzw. unicorn brands) musi istnieć dostępna publicznie najnowsza wycena.

