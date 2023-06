Mieszkanie na własność – Podwójne dopłaty PFR Nieruchomości

PFR Nieruchomości w ramach rynkowej części programu „Mieszkanie plus” przedstawia najemcom ofertę wykupu mieszkań. Oferta wykupu będzie możliwa w dwóch wariantach – na kredyt, np. bezpieczny kredyt 2 proc. lub w ramach stopniowego dochodzenia do własności - przekazał w środę zarząd PFR Nieruchomości.

PFR Nieruchomości w ramach rynkowej części programu „Mieszkanie plus” prezentuje ofertę wykupu mieszkań. W bieżącym roku zostanie nią objętych 550 mieszkań, zlokalizowanych w Gdyni, Wałbrzychu i Białej Podlaskiej. W przyszłym roku ich liczba zwiększy się o następne 2 307 mieszkań, obejmując nieruchomości położone w Dębicy, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Mińsku Mazowieckim, Nowym Targu, Radomiu, Świdniku, Toruniu, Zamościu oraz we Wrześni. Jako pierwsi ofertę wykupu mieszkania otrzymają najemcy 172. lokali wchodzących w skład osiedla przy ulicy Puszczyka w Gdyni. Średnia cena zakupu m2 mieszkania na gdyńskim osiedlu będzie kształtować się w granicach 7,7 tysiąca złotych.

Średnie ceny mieszkań w Gdyni wahają się między około 9 tys. złotych do ponad 17 tys. za metr kwadratowy. Gdynia jest pod tym względem jednym z najdroższych miast w Polsce. W tym kontekście nasza oferta cenowa jest bardzo atrakcyjna – podkreśla Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A.

Dwa warianty wykupu mieszkań PFR Nieruchomości

Dotychczasowi najemcy mają obecnie dwie możliwości wykupu mieszkania, tj. poprzez stopniowe dochodzenie do prawa własności, z dopłatą po 25. latach lub wykup nieruchomości za gotówkę bądź kredyt, w tym także w niedalekiej przyszłości, w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Dopłata do mieszkania z dojściem do własności

Zawierając umowę najmu mieszkania z dojściem do własności, najemca jest zobowiązany do płacenia co miesiąc kwoty obejmującej opłatę za najem i część kapitałową, związaną z wykupem mieszkania, stając się po 25. latach jego właścicielem. Średnia stawka tej opłaty dla mieszkań zlokalizowanych na osiedlu w Gdyni wyniesie około 46 zł/m2.

Umowa najmu z dojściem do własności niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim najemca kupuje mieszkanie, w którym już mieszka, czyli podejmuje decyzję na bazie swoich doświadczeń z użytkowania lokalu w okresie najmu. Ta formuła nie wymaga posiadania wkładu własnego. Stopniowe dochodzenie do własności daje poczucie bezpieczeństwa – najemca może rozwiązać taką umowę z ważnych przyczyn losowych, np. trwałej niezdolności do pracy. W takim wypadku jesteśmy zobowiązani do zwrotu zwaloryzowanej części kapitałowej wpłaconej na poczet wykupu mieszkania – dodaje Wojciech Caruk.

Co istotne, prawo pozwala skrócić okres 25. lat umowy dojścia do własności z dopłatą, mówi Grzegorz Tomaszewski, zastępca dyrektora w Biurze Przygotowania i Realizacji, PFR Nieruchomości S.A.

Kupno mieszkania z kredytem 2%

Drugą, wspomnianą wcześniej możliwością wykupu mieszkania, jest opcja kupna mieszkania za pomocą „Bezpiecznego kredytu 2%”, pozwalająca każdemu najemcy, który zawarł z PFR Nieruchomości umowę z prawem dojścia do własności, wykupić mieszkanie na własność w dowolnym momencie. Koszty obu proponowanych rozwiązań są do siebie zbliżone, miesięczny koszt najmu z dojściem do własności odpowiada mniej więcej miesięcznej racie „Bezpiecznego kredytu 2%”, w przypadku zaciągnięcia go na zakup tego samego mieszkania.

Dzięki programowi „Bezpieczny kredyt 2%” otwiera się szansa dla ludzi, którzy przy obecnych stopach procentowych i warunkach rynkowych nie mają szansy uzyskać kredytu hipotecznego. Czekamy również na aktualizacje stosownych rekomendacji przez KNF w aspekcie liczenia zdolności kredytowej, co jeszcze bardziej poprawi zdolność kredytową i zwiększy dostępność programu na starcie. Nasi eksperci finansowi są przygotowani na pomoc i obsługę klientów w kontekście finansowania ich nieruchomości – stwierdza Grzegorz Dul, Dyrektor Zarządzający Notus Finanse S.A.

Wykupienie mieszkania na własność oznacza zakończenie umowy najmu, w związku z czym kończą się wszelkie zobowiązania najemcy wobec PFR Nieruchomości. Ponadto, jak podkreśla Juliusz Tetzlaff, dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, „jeżeli najemca uzyska kredyt 2%, to jest to podwójnie korzystne, tzn. osoba, która zdecyduje się na wykupienie może dostać dopłatę do wykupu oraz dopłatę do czynszu”. Dodaje, że „oferta wykupu mieszkania będzie dostępna dla każdego najemcy. Jedynym warunkiem będzie brak posiadania kolejnego mieszkania na własność”,

Warto również podkreślić, że PFR Nieruchomości w 2023 wspiera najemców poprzez zamrożenie czynszów na okres do końca 2025 roku, a także udzielając zwrotów kaucji w wysokości jednomiesięcznych czynszów.

Joanna Buczyńska