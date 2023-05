Będą dwa sposoby na wykup mieszkania z Mieszkania Plus

Będzie możliwość wykupu lokalu z programu Mieszkanie Plus na zasadach bezpiecznego kredytu albo opcja „dojścia do własności” z dopłatą państwa - poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dotyczy to ok. 2 800 najemców mieszkań od PFR Nieruchomości.

Minister Buda i prezes PFR Paweł Borys przedstawili w czwartek nową ofertę „dojścia do własności” albo zakupu mieszkań w ramach tzw. rynkowej części Mieszkania Plus.

Szef MRiT poinformował, że oferta będzie kierowana do ok. 2 800 lokatorów, którym deklarowana była opcja dojścia do własności.

„Będą dwie ścieżki - będzie możliwość zakupu tego mieszkania na zasadach kredytu 2 proc. PFR Nieruchomości wystawi na sprzedaż dla najemcy mieszkanie, a my umożliwimy mu sięgnięcie po bezpieczny kredyt 2 proc.” - powiedział minister.

Przekazał, że druga formuła zakłada możliwość dojścia do własności, jednak – jak zaznaczył - na innych, atrakcyjniejszych zasadach.

„To znaczy, że formułę kosztu pieniądza i finansowania kredytu 2 proc. zaszyjemy w tym rozwiązaniu dojścia do własności. Czyli koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2 proc.” - podkreślił Buda.

Wyjaśnił, że w opcji dojścia do własności będzie dopłata ze strony państwa.

„Średnia dopłata przez 25 lat będzie wynosić ok. 550 zł miesięcznie” - oświadczył.

Dodał, że koszt dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat jest szacowany na 500 mln zł.

„Wejście w życie tych rozwiązań jest uzależnione od procesu legislacyjnego. Przygotowujemy przepisy w tym zakresie. Jesteśmy (…) w połowie drogi. (…) Chcielibyśmy uchwalić tę ustawę jeszcze w tej kadencji” - podkreślił Buda.

Zaznaczył, że lokatorzy, którzy już podjęli się opcji „dojścia do własności”, będą mogli skorzystać z nowej, atrakcyjniejszej oferty.

Paweł Borys przypomniał, że PFR Nieruchomości realizuje ok. 15 tys. mieszkań na kwotę ponad 6 mld zł.

„Inwestycje realizowane są w ramach dwóch funduszy inwestycyjnych: Funduszu Mieszkań na wynajem, który oferuje mieszkania na wynajem na zasadach komercyjnych i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, który był tzw. pilotażem rynkowej części programu Mieszkanie Plus. W ramach tego funduszu w 14 lokalizacjach zadeklarowana była mieszkańcom opcja dojścia do własności” - wyjaśnił.

Jak stwierdził, oferta wykupu lokali lub dojścia do własności jest dużo korzystniejsza w stosunku do dotychczasowej propozycji dojścia do własności.

„Chcemy te rozwiązania wdrożyć możliwie szybko. Jeśli zmiany w prawie wejdą w życie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, to my planujemy, że od stycznia 2024 roku będziemy mogli skierować tę ofertę do najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju” - powiedział prezes PFR.

Dodał, że jeśli ktoś nie będzie zainteresowany opcjami wykupu mieszkania lub dojścia do własności, będzie mógł pozostać najemcą.

Borys zapewnił też, że wszystkie inwestycje, które są w budowie, zostaną dokończone. Jednocześnie zadeklarował, że PFR nadal będzie realizować program inwestycji w mieszkania na wynajem „już na zasadach bardziej zbliżonych do rynkowych, takich, jak Funduszu Mieszkań na Wynajem”. Dodał, że w Polsce jest deficyt takich mieszkań.

Buda podsumował, że zakończenie programu Mieszkanie Plus polega na spełnieniu oczekiwań tych, którzy w zawartych umowach mieli formułę „dojścia do własności”.

Resort rozwoju doprecyzował w komunikacie, że najemcy Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w 14 lokalizacjach: w Radomiu, Krakowie, Świdniku, Zamościu, Dębicy, Gdyni, Katowicach, Nowym Targu, Wrześni, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu będą mogli wykupić mieszkania na własność w oparciu o aktualną wycenę lokalu korzystając z dwóch rozwiązań. Pierwszym jest zakup mieszkania np. przy użyciu „bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który wejdzie w życie 1 lipca br. Drugim rozwiązaniem jest zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności na okres ok. 25 lat. Oferta wykupu w ramach dojścia do własności zostanie objęta dopłatą, która ma zniwelować ewentualną różnicę między miesięcznym czynszem najmu, a wysokością raty kredytu 2 proc. Taką możliwość będzie miał każdy obecny najemca lokalu, bez uwzględniania kryteriów dochodowych.

Dopłaty do najmu będą pochodziły z budżetu państwa, a ich dysponentem zostanie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Ponadto dla gmin biorących udział w programie Funduszu Mieszkań dla Rozwoju „Aktywna Gmina”, których mieszkania nie są objęte umowami dojścia do własności, przewidziano dodatkowe rozwiązanie – dopłatę pokrywająca różnicę między kwotą spłaty kapitału (zgodną z aktualną stawką WIBOR), a kwotą ustaloną zgodnie z oprocentowaniem wynoszącym 2 proc. Zdaniem MRiT, pomoc przełoży się na możliwie najniższe czynsze, które zaproponują gminy swoim najemcom. W tym przypadku szacunkowy koszt dla budżetu państwa to 150 mln zł (rozłożone na 10 lat) - napisał resort.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miał na celu budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności. Według deklaracji premiera z 2018 r. w 2019 roku miało być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu.

Czytaj także: Podpisano umowę dot. budowy elektrowni jądrowej

Czytaj także: Emilewicz o odbudowie Ukrainy: wiedza PKO BP, PZU i BGK kluczowe

PAP/rb