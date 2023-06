Patryk Jaki: Jakim cudem wyceniliście Ukraińców na mniej niż imigrantów z Afryki?

W środę podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata o przygotowaniach do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 29–30 czerwca 2023 r. Występujący w imieniu frakcji EKR eurodeputowany PiS Patryk Jaki odniósł się do ostatnich działań zmierzających do zawarcia tzw. paktu o migracji, który wprowadza de facto przymusową relokację migrantów: „Dlaczego chcecie wciskać migrantów tym, którzy ich nie chcą?” - pytał.

Patryk Jaki zakwestionował cały pakt migracyjny i zauważył, że we wszystkich oficjalnych rezolucjach i oświadczeniach instytucje unijne piszą, że przyjmowanie imigrantów jest świetnym rozwiązaniem, że polityka ta wzbogaca (kraje przyjmujące).

„To dlaczego w takim razie chcecie się pozbyć migrantów i wcisnąć ich krajom, które tego wcale nie chcą? Odpowiedź jest prosta. Bo kłamiecie w tej sprawie od rana do wieczora” – powiedział eurodeputowany i dodał, że autorzy „przedmiotowych rozwiązań doskonale wiedzą, że statystyki wskazują, że to więcej gwałtów, przestępstw, wydatków na bezpieczeństwo czy większe bezrobocie”.

Polski polityk zwrócił uwagę, że większość parlamentarna mówi bardzo dużo o prawach człowieka, a chce siłą wywozić ludzi np. z Niemiec i przewozić ich do Polski i innych krajów, gdzie wcale nie chcą jechać.

„I my mamy budować dla nich więzienia, po to, by z powrotem nie uciekli do Niemiec. I to są te prawa człowieka – trzymanie ludzi wbrew ich woli” - zauważył.

Dodatkowo, jak przypomniał Jaki, jeśli Polska nie przyjmie migranta z Afryki, będzie miała płacić za to około 100 tys. zł. Tymczasem na każdego uchodźcę z Ukrainy Unia przekazała Polsce około 200 euro.

„Jakim cudem wyceniliście Ukraińców, prawdziwych uchodźców wojennych, na mniej niż imigrantów z Afryki? Co to jest, jak nie rasizm? Apeluję o opamiętanie” – podsumował europoseł.

Czytaj także: Fed postąpił zgodnie z oczekiwaniami rynku

PAP/rb