Emilewicz: Polskie firmy muszą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy

Jak wskazała wiceminister Jadwiga Emilewicz bardzo istotne jest by polskie firmy uczestniczyły w odbudowie Ukrainy. Jak to jednak osiągnąć? Minister wskazała na kilka aspektów sprawy!

Uproszczenie kwestii regulacyjnych dla polskich przedsiębiorstw w Ukrainie oraz ukraińskich firm w Polsce, a także zapowiedź stworzenia Białej Księgi dotyczącej zdefiniowania obszarów problemowych we wzajemnych relacjach gospodarczych, które należy rozwiązać - to główne ustalenia ze spotkania delegacji z Polski i Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W rozmowach uczestniczyli m. in. pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz oraz wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksandr Kubrakov.

Ukraina potrzebuje zaufanego, sprawdzonego partnera, który będzie wspierał jej powojenną odbudowę. Polska jest najlepiej przygotowana do roli hubu logistyczno-spedycyjnego, który wzmacniałby ten proces – powiedziała Jadwiga Emilewicz na spotkaniu z delegacją Ukrainy pod przewodnictwem wicepremiera ds. powojennej odbudowy tego kraju Ołeksandra Kubrakova.

Jak dodała minister Emilewicz:

Liczymy też na poparcie przez Ukrainę włączenia Polski do Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Darczyńców Grupy G7.

W spotkaniu przedstawicieli obu państw, które odbyło się w Kancelarii Premiera, ze strony polskiej uczestniczyli też min.: minister Michał Dworczyk oraz były minister finansów Tadeusz Kościński. Stronę ukraińską reprezentowali: wiceminister ds. integracji europejskiej Anna Jurczenko, wiceminister ds. rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ołeksandra Azarkina oraz szef Państwowej Agencji ds. Odbudowy Ukrainy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Mustafa Masi Nayyem, a także Rusłan Perun z ambasady Ukrainy w Warszawie.

Obie strony zadeklarowały kontynuację rozmów bilateralnych, których nadrzędnym celem jest powojenna odbudowa Ukrainy, a w dalszej perspektywie akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Uzgodniono również regularne konsultacje polsko-ukraińskie w tym zakresie. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele izb gospodarczych i instytucji wsparcia biznesu (PAIH oraz KUKE), a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy oznacza to nowe otwarcie dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej? Przekonamy się wkrótce, lecz warto być dobrej myśli!

