Prezes PAIH: już 1,5 tys. polskich firm chce odbudować Ukrainę

W bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) stworzonej dla polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy znajduje się 1,5 tys. firm, poinformował ISBnews.TV prezes PAIH Krzysztof Drynda

Ponad 50% w bazie to są firmy z sektora budowlanego i również po stronie ukraińskiej te potrzeby są obecnie największe. Nasz sektor budowlany jest silny, ale są też pewnego rodzaju problemy, które są nieoczywiste. W wielu polskich firmach pracownicy to są Ukraińcy, którzy nie wyjadą w tej chwili na Ukrainę pracować - powiedział Drynda w rozmowie z ISBnews.TV.

Z kolei ubezpieczyciele samochodów leasingowych nie pozwalają na wjazd ciężarówek na teren Ukrainy. To jest ta kategoria problemów, z którymi polscy przedsiębiorcy muszą się zmagać: są problemy związane z logistyką, z niedrożnością polsko-ukraińskiej granicy. Jest też kwestia związana z odzyskiwaniem VAT-u przez polskich przedsiębiorców, funkcjonujących dzisiaj na Ukrainie. Po to katalogujemy te problemy i bariery, żeby te, które się da rozwiązać wspólnie ze stroną ukraińską. Chodzi o to, żeby to funkcjonowanie polskich firm w partnerstwie z ukraińskimi przedsiębiorcami, nawet w warunkach wojennych w Ukrainie było jak najbardziej efektywne - dodał.