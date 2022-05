Sasin: Polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy

Ukraina jest obecna na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Omawiano jej przyszłość i kwestie dotyczące odbudowy przy udziale organizacji międzynarodowych, a także roli Polski i naszych firm - dodał

W szwajcarskim Davos w niedzielę rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. W rozmowach dotyczących najważniejszych problemów, m.in. wojny na Ukrainie, pandemii Covid-19, zmiany klimatu i kryzysów ekonomicznych weźmie udział blisko 2500 osób - polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Jak mówił Jacek Sasin we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia, to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, przyszłość tego kraju są obecne podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Dodał, że w Davos przewija się „kwestia, tego, jaka będzie przyszłość Ukrainy”. „I w tym kontekście zarówno kwestia odbudowy Ukrainy, i udziału organizacji międzynarodowych, chociażby ONZ (…), roli Polski, jako kraju, który jest bezpośrednio sąsiadem Ukrainy i będzie odgrywał znaczącą rolę nie tylko poprzez zaangażowanej polskich firm” - tłumaczył Sasin. Zaznaczył, że „działamy bardzo intensywnie, żeby tę ofertę przygotować”.

Wskazał, że Polska odegra rolę, jako kraj, przez który będzie płynęła pomóc materialna niezbędna do budowy Ukrainy. Nasz kraj już dzisiaj jest tym oknem (…) dla walczącej Ukrainy - jest krajem, przez który płynie tranzytem eksport ukraiński, tak ważny, chociażby w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla znaczącej części świata - powiedział. Jak podkreślił, chodzi m.in. o eksport ukraińskiego zboża.

Wicepremier poinformował, że w Davos trwają rozmowy dotyczące skutków, jakie wojna w Ukrainie niesie i będzie niosła. W tym zmiany w światowej gospodarce, związanej np. z embargiem na rosyjskie surowce i czym to embargo będzie skutkować, czyli tą zmianą myślenia o bezpieczeństwie energetycznym Europy - powiedział Sasin.

