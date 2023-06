Wyrok TSUE jest konsekwencją oszukańczych działań banków, a nie kosztem systemu bankowego

Posiadacze oszczędności w bankach chcą mieć gwarancje, że system bankowy jest stabilny - tak szef senackiej komisji finansów Kazimierz Kleina (PO) uzasadniał w czwartek poprawki proponowane przez tę komisję do ustawy o "frankowiczach". Z kolei sprawozdawca mniejszości komisji, senator Grzegorz Bierecki (PiS) argumentował, że problem dotyczy tylko pięciu banków, więc to one poniosą konsekwencje…