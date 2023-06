Cyfryzacja usług i nowoczesna sieć logistyczna. Poczta Polska zmienia się dla Klientów

Polacy coraz chętniej korzystają z usług cyfrowych, załatwiając szereg spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Dotyczy to również zakupów. Internet stwarza nowe możliwości i pozwala zaoszczędzić czas. Z tym duchem czasu podąża również Poczta Polska. Dzięki wielomilionowym inwestycjom jesteśmy w stanie coraz skuteczniej konkurować z wielkimi rynkowymi graczami i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom obywateli, firm oraz administracji publicznej

W jaki sposób rozwijamy Pocztę Polską?

Sztandarowym projektem jest Architektura Sieci Logistycznej. To jedna z kluczowych inwestycji mających na celu nie tylko wzmocnienie pozycji rynkowej jednej z najstarszych polskim firm na rynku usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). To także milowy krok dla poprawy istotnych z punktu widzenia Klienta wskaźników, takich jak terminowość. Projekt umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe i e-commerce.

Realizacja tej wielkiej inwestycji to odpowiedź Poczty Polskiej na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się rynek oraz ostra konkurencja, także wielkich, zagranicznych korporacji, z którymi mierzy się na co dzień operator narodowy. W 2023 roku uruchomiono już nowy sorter paczkowy we Wrocławiu, a kolejne zostaną w tym roku uruchomione również w Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Realizacja inicjatywy Spółki możliwa jest dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych, które w 2021 roku dokapitalizowało Pocztę Polską kwotą 190 mln zł. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł.

Trwają także prace budowlane w drugim obiekcie logistycznym przeznaczonym dla Warszawy i najbliższej okolicy stolicy. Uruchomienie sortowni w Ciemnem pod Radzyminem w pełnym zakresie planowane jest na 2024 rok.

e-Doręczenia to niezbędne ogniwo w postępującej cyfryzacji usług dla obywateli, stanowiące odpowiedź na wzrost popularności rozwiązań elektronicznych. Usługa jest świadczona przez Operatora Wyznaczonego, czyli Pocztę Polską, zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych. W ostatnich latach na popularności zyskał podpis elektroniczny, a e-recepty wyparły całkowicie recepty papierowe. W ten trend wpisują się e-Doręczenia. To wdrożenie to ważny krok, który wzmacnia pozycję Spółki jako cyfrowego wykonawcy usług na rzecz państwa i obywateli.

Poczta Polska wprowadziła również usługę zaufania, służącą do komunikacji elektronicznej – Q-Doręczenia. To rozszerzenie rozwiązania wcześniej dostępnego tylko do komunikacji z podmiotami publicznymi. Dzięki Q-Doręczeniom można bezpiecznie i szybko komunikować się z osobami fizycznymi czy firmami. To elektroniczna alternatywa dla tradycyjnych, papierowych listów poleconych.

Q-Doręczenia zapewniają szybką i bezpieczną wymianę korespondencji i – tak jak w przypadku listu poleconego – uzyskanie dowodów nadania i odbioru. Właściciel adresu elektronicznego jest weryfikowany przy jego nadawaniu przez ministra właściwego ds. informatyzacji, dlatego mamy pewność, że korespondencja trafi do wskazanego odbiorcy. Q-Doręczenia to również narzędzie, które przenosi usługi pocztowe do świata cyfrowego, gwarantując odbiorcom szereg korzyści i funkcjonalności. Usługa łączy zalety wiadomości elektronicznej i listu poleconego, nie posiadając przy tym wad typowych dla obu tych form komunikacji: reklamowego profilowania użytkownika, spamu, niepewności dotyczącej nadawcy czy konieczności odbioru awizowanej papierowo przesyłki. Wysłanie wiadomości w ramach Q-Doręczeń trwa chwilę, podobnie jak i uzyskanie wiążącego dowodu, że prawidłowo zaadresowana przesyłka elektroniczna dotarła do odbiorcy.

Zachęcam do korzystania z Q-Doręczenia, czyli przyszłościowej formy komunikacji elektronicznej, już teraz: https://edoreczenia.poczta-polska.pl/q-doreczenia/.