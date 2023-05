Pocztex – polski kurier, który dostarcza przesyłki na terenie całego kraju

Polacy coraz chętniej robią zakupy w Internecie. Doręczenie przesyłek wybierają w najdogodniejszy dla siebie sposób – do miejsca, które jest im po drodze, do domu albo pod inny wskazany przez siebie adres. Poczta Polska, oferująca usługę Pocztex, dostarczy zamówienia do największych aglomeracji i najmniejszych miejscowości

Rynek przesyłek kurierskich od kilku lat intensywnie się rozwija. Klienci, szczególnie w dobie pandemii i ograniczonej mobilności, polubili zakupy przez Internet. Nie zmienili swoich nawyków zakupowych także wtedy, gdy nie zagraża nam już epidemia. Eksperci twierdzą, że zainteresowanie ofertą sklepów internetowych będzie rosło, podobnie jak liczba oraz wartość towarów, które trafiać będą do kupujących on-line.

Towary zamówione przez Internet doręczają firmy kurierskie. W większości są to marki dużych zagranicznych poczt oraz firmy, które rozpoczynały swoją działalność tylko na polskim rynku, ale zostały zakupione przez podmioty z innych krajów. Wśród znaczących, znanych powszechnie graczy, tylko Poczta Polska – narodowy operator pocztowy – to firma w pełni polska, w 100% z polskim kapitałem. Oferuje ona szybką i niezawodną usługę kurierską Pocztex.

Polskość usługi spółka akcentuje m.in. poprzez logotyp swojej marki kurierskiej – biało-czerwone skrzydło. Ten znak akcentuje narodowy charakter firmy, ale także szybkość, sprawność działania, nowoczesność. Czerwień i biel to także kolory, które dominują w placówkach pocztowych w nowej wizualizacji. Poczta Polska zawsze odgrywała w dziejach Polski dużą rolę, wpierając nasza Ojczyznę i jej obywateli. Nadal jest mocno zaangażowana w działania upamiętniające wydarzenia historyczne, promujące polską kulturę czy działania społeczne prowadzone na rzecz Polaków.

Usługa kurierska Pocztex to oferta dla każdego, w tym osób, które cenią sobie wygodę, solidność i sprawdzoną markę. To także najlepszy wybór dla tych, dla których ważny jest patriotyzm gospodarczy, czyli wspieranie rodzimych firm i rozwój polskiej gospodarki.

Korzystając z Pocztexu, klient może wybrać najdogodniejszą dla siebie formę odbioru zakupów: Pocztex PUNKT - dostawa do sieci punktów, która obejmuje blisko 17 000 lokalizacji w całej Polsce (placówki pocztowe, sklepy Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, Arhelan, Delikatesy Centrum), Pocztex AUTOMAT – dostawa do automatów paczkowych i Pocztex KURIER - doręczenie przez kuriera pod wskazany adres.

Poczta Polska ciągle uatrakcyjnia swoją ofertę, w tym ofertę usług kurierskich. W ostatnim czasie wprowadziła np. wariant usługi z monitoringiem temperatury w przesyłce, istotnym szczególnie przy transporcie leków czy kosmetyków aptecznych. Od kilku tygodni umożliwia nadania bezetykietowe. Nadając przesyłki kurierskie Pocztex za pośrednictwem Pocztex PUNKT w punktach sieci partnerskich, klienci mogą wysyłać przesyłki bez konieczności drukowania etykiet nadawczych. Spółka rozwija także sieć logistyczną, niezbędną to tego, aby przesyłki szybko docierały do adresatów. Montuje nowoczesne maszyny i urządzania oraz buduje nowe sortownie. Pozyskała na ten cel wsparcie państwa oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Poczta Polska zachęca do korzystania ze swoich usług m.in. poprzez regularne kampanie reklamowe. Realizuje je nawiązując do świąt i wydarzeń okolicznościowych i zamawiania upominków z ich okazji – Dnia Dziecka, Dnia Marki, Dnia Kobiet, Walentynek czy Bożego Narodzenia. Ambasadorami marki są dwaj utytułowani i rozpoznawalni polscy sportowcy – Mateusz Bieniek, siatkarz, zawodnik mistrzowskiej reprezentacji Polski oraz Radosław Kawęcki, polski pływak, wielokrotny mistrz świata i Europy. Pocztex to marka, której– tak jak utytułowanym mistrzom – warto zaufać!