Wielkie inwestycje Poczty Polskiej. Spółka walczy o rynek e-commerce

Poczta Polska sukcesywnie przekształca infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. To odpowiedź na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce

Rosnące zainteresowanie klientów zakupami internetowymi i oczekiwanie szybkiej realizacji zamówień determinują kierunek działań Poczty Polskiej na wymagającym rynku usług kurierskich. Narodowy operator pocztowy modernizuje posiadaną sieć logistyczną i dostosowuje profil działalności do zwiększającego się wolumentu paczek.

Jednym z kluczowych i aktualnie realizowanych przedsięwzięć jest projekt Architektury Sieci Logistycznej. Projekt umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej dla przesyłek kurierskich, ekspresowych, paczkowych i e-commerce.

Projekt to odpowiedź Poczty Polskiej na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się rynek oraz ostra konkurencja, także wielkich, zagranicznych korporacji, z którymi mierzy się na co dzień narodowy operator. Realizacja tego przełomowego przedsięwzięcia Poczty możliwa jest również dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych, które w 2021 r. dokapitalizowało Pocztę Polską kwotą 190 mln zł.

Z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej, bardzo istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, optymalnie zlokalizowanych hal dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery do automatycznego opracowywania przesyłek.

Pierwszy z nich został uruchomiony w zmodernizowanym obiekcie logistycznym Poczty Polskiej we Wrocławiu. Po przeprowadzonej modernizacji hali logistycznej obiekt zyskał 17 dodatkowych bram kurierskich. Pracownicy sortowni w sumie będą mieli do dyspozycji 69 bram kurierskich wraz z podjazdami. Łącznie obiekt we Wrocławiu zwiększył powierzchnię o 1500m2, w tym rozbudowaną halę magazynową oraz budynek biurowy. Dzięki modernizacji obiektu możliwa była instalacja nowego sortera paczkowego. Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Spółki. Koszt sortera wraz z inwestycjami towarzyszącymi to niemal 90 mln zł.

Poczta Polska inwestuje w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. To jedno z najważniejszych, strategicznych zadań prowadzonych obecnie w Spółce. Celem projektu jest poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej, w tym wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek. Usługi kurierskie i paczkowe to przyszłość, dlatego zmiany w tym obszarze traktujemy jako kluczowe – podkreśla Krzysztof Falkowski, Prezes Poczty Polskiej.

Zainstalowany sorter pozwoli na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, lecz także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Maszyna typu „Cross Belt” jest wyposażona w 4 podajniki ręczne, 4 linie wprowadzania automatycznego, 128 ześlizgów kierunkowych, 56 ześlizgów pionowych i 6 ześlizgów specjalnych. Długość całej pętli sortera wynosi 375 m, a jego wydajność operacyjna pozwala na posortowanie 8-9 tys. przesyłek na godzinę.

W tym roku planowane jest zakończenie montażu kolejnych sorterów w obiektach logistycznych Spółki w Lublinie i w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w tych trzech sortowniach sięga 220 mln zł. Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest również budowa i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina.

Poczta Polska, jako firma pretendująca do miana jednego z liderów rynku w segmencie przesyłek kurierskich i paczkowych, konsekwentnie wprowadza rozwiązania wpisujące się w oczekiwania klientów. Wśród nich jest zagwarantowanie wyboru preferowanej formy dostawy przesyłek kurierskich Pocztex - odbiór w punkcie bądź automacie lub doręczenie przez kuriera pod wskazany adres. Poczta Polska oferuje również przesyłki kurierskie dla sektora e-commerce i podmiotów działających w bardzo różnorodnych branżach. Systematycznie rośnie liczba podmiotów korzystających z tych usług ze względu na bezpieczeństwo przesyłek, wygodę oraz liczbę punktów, w których można odebrać przesyłkę. Poczta Polska, wspólnie z Partnerami, rozszerza także współpracę o nowe usługi w zakresie obsługi przesyłek kurierskich klientów biznesowych oraz detalicznych. Rozwój Poczty Polskiej przyniesie korzyści nie tylko Spółce, ale przede wszystkim polskim obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby skutecznie rywalizować na konkurencyjnym rynku kurierskim Poczta musi zainwestować w rozwiązania technologiczne, które w najbliższej perspektywie zapewnią jej pozycję lidera na tym rynku, co pozwoli na aktywne wsparcie rozwoju polskiego biznesu e-commerce.