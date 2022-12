Inwestujemy w logistykę i odpowiadamy na wyzwania związane z nowym porządkiem świata

Pandemia koronawirusa okazała się nie tylko globalnym zagrożeniem dla ludzkości, ale także początkiem nowego świata, funkcjonującego według nieznanych wcześniej reguł. Dziś kształtują go nie tylko kolejne mutacje COVID-19, lecz i wojna tocząca się od kilku miesięcy za naszą wschodnią granicą. Poczta Polska podejmuje działania, których celem jest dostosowanie do nowego ładu gospodarczego. Rozwija się, modernizuje oraz inwestuje w sieć logistyczną, która usprawni przepływ towarów i zapewni stabilne korzystanie z usług w niepewnych czasach, które na pewno nas czekają w najbliższej przyszłości – twierdzi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Następstwem zdarzeń, które dotykają nas od 2020 r., jest nowy model działania gospodarki , wzrost znaczenia e-usług i e-commerce, ale także przerwane albo rozregulowane łańcuchy dostaw. W takiej rzeczywistości działają wszystkie podmioty gospodarcze, w tym Poczta Polska.

Pomimo kolejnych zawirowań utrudniających prowadzenie biznesu i świadczenie usług Spółka stawia na stały rozwój, którego celem jest zwiększenie efektywności działania oraz dostosowanie do nowych realiów, tak aby sprostać nowym oczekiwaniom obywateli, firm i państwa.

Inwestycje w transformację i modernizację sieci logistycznej

Sprawne świadczenie usług zależy od wielu czynników, jednak jednym z kluczowych – w przypadku Poczty Polskiej – jest niezawodne zaplecze logistyczne. Spółka realizuje projekt transformacji sieci logistycznej, niezbędnej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek kurierskich. Umożliwi ona modernizację i budowę centrów logistycznych, zapewniających nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce.

Odpowiedzią Poczty Polskiej na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się rynek, a także konkurencja (m.in. wielkie, zagraniczne korporacje), jest projekt Architektura Sieci Logistycznej (ASL). To jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Spółki, której realizacja umożliwia płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wiodą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i e-commerce.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, realizowanych obecnie w ramach projektu ASL, jest drugi obiekt logistyczny dla Warszawy i najbliższej okolicy stolicy, pełniący funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych i paletowych. Uruchomienie sortowni w pełnym zakresie planowane jest do połowy 2024 r.

Przebudowa sieci logistycznej Poczty Polskiej przez wiele lat była jedynie projektem, który nie wyszedł z fazy kolejnych analiz. Dopiero obecny zarząd Spółki zaczął wdrażać kluczowe z punktu widzenia przyszłości firmy zmiany, uzyskując finansowe wsparcie rządu – 190 mln zł, którymi dokapitalizowało Pocztę Polską Ministerstwo Aktywów Państwowych. Środki te są wykorzystywane wyłącznie na realizację inwestycji w zakresie ASL.

Zmiany infrastrukturalne i nowe sortownie

Równolegle do zaplanowanych, długofalowych działań projektowych Spółka wzmacnia obszar logistyki i elastycznie reaguje na bieżące potrzeby w zakresie zmian infrastrukturalnych. W kwietniu 2022 r. Poczta Polska rozpoczęła działalność w nowej sortowni w Szczecinie. Wybrana lokalizacja zapewnia odpowiednie warunki do realizacji najważniejszych procesów logistycznych, związanych z obsługą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Jako element rozbudowy nowej sieci logistycznej w ostatnim czasie Poczta Polska uruchomiła także nową sortownię w Gdyni, która zwiększyła efektywność dostaw przesyłek do klientów biznesowych i indywidualnych. Główną funkcją nowego obiektu jest wsparcie działania sortowni regionalnej w Pruszczu Gdańskim oraz obsługa logistyczna północnej części obszaru Trójmiasta.

Poczta Polska uruchomiła również sortownię w kompleksie Panattoni w Kaliszu. Nowa lokalizacja zapewnia odpowiednią powierzchnię do realizacji kluczowych procesów logistycznych dla mieszkańców południowej części województwa wielkopolskiego.

Nowoczesny park maszynowy

W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP, a także dostosowania procesów do oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy. Poczta Polska w ostatnim czasie zamontowała cztery nowe przenośniki do opracowywania przesyłek gabarytowych w sortowniach w Niepołomicach, Pruszczu Gdańskim, we Wrocławiu i w Warszawie, co ma wpływ na efektywniejsze opracowywanie tego rodzaju przesyłek.

W 2021 r. Spółka podpisała umowę na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) na łączną kwotę blisko 158 mln zł. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych w Poczcie Polskiej, stanowiąca ważny element projektu ASL. Pierwsza maszyna zostanie oddana do użytku w sortowni we Wrocławiu, następne w Lublinie i w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Zostało uruchomione także postępowanie przetargowe na sorter do nowej hali w Warszawie.

Efektywność, optymalizacja kosztowa i stabilność

Rozwój i unowocześnienie sieci logistycznej to wiele korzyści jakościowych i gospodarczych. Optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek oraz poprawa efektywności i terminowości przekładających się na zaufanie do usług i marki Poczty Polskiej to tylko niektóre z nich – odczuwalne przez klientów indywidualnych, biznesowych, podmioty komercyjne i państwowe obsługiwane przez Spółkę.

Inwestycje w logistykę to również tak potrzebna nam wszystkim w niepewnych czasach stabilność. Sieć nowoczesnych sortowni jest niezbędna do tego, aby – pomimo zawirowań na rynku politycznym i gospodarczym – komunikacja na linii klient–przedsiębiorca, a także oby- -watel–państwo przebiegała w sposób sprawny i nieprzerwany. Narodowi operatorzy pocztowi mogą być w tych czasach lokalnymi przyczółkami bezpieczeństwa, trwałości i równowagi, którzy wspólnie w państwami troszczącymi się o obywateli i podmioty gospodarcze złagodzą skutki funkcjonowania w rzeczywistości napisanej według kolejnych nieznanych dla nas wszystkich scenariuszy. Wiemy, że przewidzenie wielu z nich jest niemożliwe, ale są sposoby na to, aby mimo zakłóceń sprawnie funkcjonować, gdy tylko wcześniej zadbamy o to, aby mieć odpowiednie narzędzia. W przypadku Poczty Polskiej na pewno jest to nowoczesna i sprawnie działająca baza logistyczna.

Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej SA

