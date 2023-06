PKO BP: Bezpieczny kredyt 2% od 3 lipca. Co wiemy?

Od 21 czerwca doradcy hipoteczni PKO BP będą udzielać informacji o programie „bezpieczny kredyt”; wniosek o kredyt będzie można złożyć w oddziałach banku od 3 lipca - poinformował w poniedziałek PKO BP.

Jak podano, od 21 czerwca w oddziałach PKO Banku Polskiego doradcy hipoteczni będą udzielać informacji o programie „bezpieczny kredyt 2 proc.”. Osoby zainteresowane kredytem mogą też poprosić o bezpośredni kontakt poprzez formularz kontaktowy lub serwis internetowy iPKO.

Wniosek w oddziałach będzie można złożyć od 3 lipca – zapewnił bank. Listę placówek obsługujących kredyty hipoteczne można znaleźć na stronie https://www.pkobp.pl/poi/?clients=1,2,3.

Propozycja preferencyjnego kredytu daje realną szansę młodym ludziom oraz osobom w średnim wieku na kupno pierwszego mieszkania. Będziemy gotowi na to, by klienci PKO Banku Polskiego mogli skorzystać z tej propozycji już od początku trwania programu. A już od 21 czerwca zapraszamy do naszych placówek, w których doradcy hipoteczni będą informować klientów o ofercie oraz pomogą zaplanować kolejne kroki w procesie pozyskania finansowania” – podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed, kierujący pracami zarządu.

Jak zaznaczono, raty „bezpiecznego kredytu 2 proc.” będą niższe przez pierwsze dziesięć lat trwania umowy. Przez ten okres Rządowy Fundusz Mieszkaniowy dopłaci różnicę w racie w stosunku do standardowych kredytów mieszkaniowych. Z oferty mogą skorzystać osoby przed 45. rokiem życia, które dotychczas nie miały mieszkania lub domu. Dopłatami zostaną objęte kredyty zaciągnięte na maksymalnie 500 tys. zł w przypadku singla lub 600 tys. zł w przypadku małżeństwa oraz pary lub singla z dzieckiem. W okresie obowiązywania dopłat do rat kredyt oprocentowany będzie według stałej stopy procentowej, którą bank ustala raz na 5 lat. W przypadku tego programu nie obowiązuje limit ceny za 1 m kw. Kredyty będą udzielane do 2027 r.

PKO BP podkreślił, że każdorazowo angażuje się w programy Banku Gospodarstwa Krajowego ułatwiające kupno pierwszego mieszkania.

Bank brał udział w programach: Rodzina na Swoim oraz Mieszkanie dla Młodych, a od 1 września 2022 r. dostępny jest kredyt mieszkaniowy udzielany na warunkach programu +Mieszkanie bez wkładu własnego+, który zakłada finansowanie kredytem hipotecznym do 100 proc. wydatków związanych z nabyciem lub budową nieruchomości. O kredyt mogą starać się osoby mające zdolność kredytową, ale nieposiadające wystarczających oszczędności na wkład własny – przypomniał bank.

pap, jb