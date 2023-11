Bezpieczny kredyt 2 proc. stanowi 40 proc. kredytów mieszkaniowych

W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w III kw. tego roku do banków wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca kwartału pozytywnie rozpatrzono 14 667, co stanowi 40 proc. łącznej liczby udzielonych w tym czasie kredytów mieszkaniowych - wynika z raportu AMRON-SARFiN.

„Trudno się dziwić tak wysokiej popularności przedwyborczego programu mieszkaniowego, w którym budżet pokrywa około 70 proc. kosztów odsetek. Przy obecnym poziomie stóp procentowych kredytów mieszkaniowych beneficjent programu, który sięgnie po kredyt w wysokości 600 tys. zł, może liczyć na dopłatę z budżetu państwa w wysokości ponad 30 tys. zł tylko w pierwszym roku. A dopłaty przysługują przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu” - czytamy w raporcie.

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty cen mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach. Podstawowym czynnikiem stymulującym wzrosty cen było wejście w życie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w warunkach ograniczonej i malejącej podaży mieszkań. W III kwartale 2023 r. na rynkach największych polskich miast mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w III kw. 2023 roku w Poznaniu - 9,31 proc.. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 8,89 proc.) i Krakowie (o 8,14 proc.). Średnia cena m.kw. mieszkania w Warszawie wyniosła 12 988 zł/m.kw. i była wyższa niż kwartał wcześniej o 7,91 proc.. W Gdańsku zanotowano wzrost średniej ceny o 7,89 proc. natomiast najniższą dynamikę cen zanotowano w Łodzi - wzrost o 4,75 proc. do 6 995 zł/m.kw.

Program ten wpłynie również na IV kwartał br. Pod znakiem zapytania staje natomiast los programu w roku 2024 i kolejnych, ze względu na przewidziane środki budżetowe na dopłaty. Liczba zgłoszonych wniosków, z których kolejne będą rozpatrywane w kolejnych miesiącach, skonsumuje środki przewidziane w budżecie nie tylko na ten rok, lecz również na rok 2024.

Więcej kredytów mieszkaniowych

Z raportu AMRON-SARFIN wynika, że w III kw. tego roku banki udzieliły 40 749 nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza wzrost o 32,31 proc. kw/kw i o 92,05 proc. r/r. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 15,84 mld zł, co oznacza wzrost o 40,2 proc. kw/kw i o 126,09 proc. r/r. Skala kredytowania hipotecznego pozostaje jednak nadal na relatywnie niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022.

Ponownie wzrosła również średnia wartość udzielonego kredytu ogółem. W III kwartale 2023 wyniosła ona 387 980 zł, a więc o 5,97 proc. w porównaniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Była to najwyższa wartość notowana dotychczas w historii rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Średnia wartość kredytu udzielanego w ramach programu rządowego sięga 400 tys. zł.

„Po zapaści akcji kredytowej w drugiej połowie roku 2022, od początku bieżącego roku obserwujemy wzrost akcji kredytowej, który nabrał dynamiki zwłaszcza w trzecim kwartale br. wyłącznie wskutek rządowego programu ‘Bezpieczny Kredyt 2 proc.’. Jednak na kreowaną powszechnie opinię o boomie kredytowym jest zdecydowanie za wcześnie” - powiedział Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Na ożywienie rynku kredytowego wpłynęła również decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która we wrześniu br. po raz pierwszy od 38 miesięcy w sposób zdecydowany obniżyła podstawowe stopy procentowe, w tym stopę referencyjną - z poziomu 6,75 proc. do 6 proc. Co jeszcze ważniejsze, wskaźnik WIBOR 3M z maksymalnego poziomu 7,59 proc. w listopadzie 2022 roku spadł do poziomu 5,72 proc. na koniec analizowanego okresu. Podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania, pomimo wysokich kosztów kredytu, skłaniał szybki wzrost cen oraz drastycznie kurczący się zasób dostępnych na rynku mieszkań.

„Mimo znacznego wzrostu liczby udzielonych kredytów utrzymuje się tendencja spadku liczby kredytów hipotecznych obsługiwanych przez polskie banki. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na koniec III kwartału 2023 r. wyniosła 2, 292 mln. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła natomiast 482,661 mld zł, a więc nieznacznie, o 0,84 proc., wzrosła w porównaniu z wartością notowaną w końcu poprzedniego kwartału. Oznacza to spadek o ponad 10 proc., czyli nominalnie o 256 899 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec rekordowego roku 2021 - nadal więcej kredytów spłacamy, niż zaciągamy nowych” - czytamy.

Dynamicznie rosnąca akcja kredytowa wywołała wzrost aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym, w tym przede wszystkim sektora deweloperskiego. W III kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc o 31,39 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Po wyraźnym spadku wielkości produkcji deweloperskiej w drugiej połowie ubiegłego roku, można zatem mówić o powrocie do poziomu zbliżonego do notowanego w latach 2018-2019.

ISBnews