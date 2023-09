Znaczący spadek produkcji energii elektrycznej

Wielkość produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2023 r. wyniosła 12 805 GWh i w ujęciu rocznym spadła o 8,64 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W tym samym okresie rok temu było to 14 016 GWh. Natomiast Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło w opisywanym miesiącu tego roku 13 417 GWh. Udział elektrowni opartych na węglu kamiennym w krajowej produkcji wyniósł w sierpniu tego roku 45,94 proc.

Elektrownie wiatrowe wyprodukowały w sierpniu tego roku 1 283 GWh czyli o 71,68 proc. więcej niż rok wcześniej (748 GWh). Wielkość produkcji innych elektrowni opartych na źródłach odnawialnych wyniosła w minionym miesiącu 1 609 GWh i była wyższa o 27,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej (1 258 GWh).

Elektrownie produkujące energię elektryczną z węgla kamiennego wyprodukowały w sierpniu 2023 roku 5 883 GWh energii i było to o 16,7 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy to wielkość produkcji wyniosła 7 062 GWh. Produkujące energię elektryczną z węgla brunatnego zanotowały spadek produkcji o 34,67 proc. do 2 763 GWh (rok wcześniej 4 230 GWh).

Produkcja energii elektrycznej (GWh) / autor: dane PSE

Narastająco od stycznia do końca sierpnia wielkość produkcji energii elektrycznej zmniejszyła się o 9,38 proc. do 105 972 GWh, dla porównania w analogicznym okresie rok temu wynosiła 116 935 GWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło w sierpniu tego roku 13 417 GWh i było niższe w ujęciu rocznym o 4,65 proc. (rok temu wyniosło 14 072 GWh). W okresie od stycznia do końca sierpnia tego roku wielkość krajowego zużycia energii elektrycznej spadła o 4,95 proc. do 109 698 GWh (rok temu było to 115 412 GWh.)

Krajowe zużycie energii elektrycznej (GWh) / autor: dane PSE

rb