Elektrownia atomowa ma warunki przyłączenia do sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czyli operator przesyłowy energii elektrycznej, wydały warunki przyłączenia do sieci dla projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu - wynika z opublikowanego przez PSE spisu podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Ze spisu wynika, że w grudniu 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały spółce Polskie Elektrownie Jądrowe warunki przyłączenia źródła o mocy do 3 720 MW do przyszłej stacji elektroenergetycznej dla elektrowni jądrowej, zlokalizowanej na obszarze Pomorza Gdańskiego. Nie określono jeszcze daty zawarcia umowy przyłączeniowej, ani terminu przyłączenia elektrowni do KSE.

Pierwsza w Polsce elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu, w gminie Choczewo, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Za jej budowę odpowiada spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która w 100 proc. należy do Skarbu Państwa. Inwestycja ta uzyskała już decyzję lokalizacyjną, która jest jedną z najważniejszych zgód administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy. PEJ ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3 750 MWe we wspomnianej lokalizacji, oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków.

Mapa z lokalizacją Lubiatowo-Kopalino odległości od najbliższych miejscowości / autor: PEJ

PEJ podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel kontrakt na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract), który przewiduje zaprojektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej: wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących. Zgodnie z założeniami, projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej, przygotowywany obecnie przez spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Westinghouse i Bechtel, będzie gotowy w pierwszej połowie 2025 r., a budowa rozpocznie się rok później. Pierwszy blok o mocy 1 250 MW ma zostać uruchomiony w 2033 r.

Na podst. PAP