Polskie Sieci Elektroenergetyczne z nowym prezesem

W piątek 1 marca stanowisko prezesa operatora przesyłowego energii elektrycznej PSE obejmie Grzegorz Onichimowski - wynika z informacji opublikowanej w czwartek na stronie spółki.

Onichimowski to menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT, był współtwórcą i długoletnim prezesem Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora energetycznego w Polsce, Europie i USA; w latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu w regionalnym operatorze systemu przesyłowego GCCIA - wynika z biogramu, zamieszczonego na stronie PSE.

Onichimowski to także ekspert Instytutu Obywatelskiego i współtwórca programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej.

Pełniący od stycznia 2023 r. funkcję prezesa PSE Tomasz Sikorski od piątku wróci na stanowisko wiceprezesa, które zajmował od początku 2016 r.- wynika z informacji na stronie PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne to strategiczna spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. PSE są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości prawie 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

PAP, sek

