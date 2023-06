Akcjonariusze PKN Orlen zadecydowali!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen zdecydowało w środę o przeznaczeniu 6,385 mld zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 5,5 zł na akcję. Taką dywidendę rekomendował zarząd spółki.

Rekomendację zarządu poparło 99,9 proc. głosujących akcjonariuszy, reprezentujących 74 proc. kapitału zakładowego.

Zarząd zarekomendował, aby z 27,262 mld zł zysku za rok 2022 r. 6,386 mld zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą część, czyli niemal 20,877 mld zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował, by wypłata dywidendy nastąpiła 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie ze strategią PKN Orlen do 2030 r., polityka dywidendowa zakłada, że całkowita dywidenda jest określana co roku, zależy od wyników koncernu, jest na poziomie 40 proc. skorygowanych przepływów pieniężnych i nie może być mniejsza niż dywidenda bazowa. Dywidendę bazową określono w strategii na 4 zł na akcję w 2023 r., i ma ona rosnąć o 0,15 zł co roku począwszy od 2023 r.