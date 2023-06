Ruszyła aukcja na częstotliwości 5G. Huawei reaguje

- Z radością przyjmujemy fakt rozpoczęcia aukcji 5G, gdyż dostrzegamy znaczenie postępu technologicznego państwa i potrzebę dążenia do rozwoju prawdziwie cyfrowych usług - informuje Huawei

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował we wtorek wyniki dwóch postępowań konsultacyjnych aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz; poprawnie złożono po 14 stanowisk - poinformował regulator zapowiadając.

Jak przypomniał we wtorek Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prezes UKE rozpoczął pierwsze konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz w dniu 20 grudnia 2022 r. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 31 stycznia 2023 r.

W ramach pierwszego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło 14 stanowisk złożonych w wymagany sposób oraz trzy złożone nieprawidłowo. Poprawnie stanowiska złożyli: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dwa stanowiska), Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, T-Mobile Polska S.A., Mateusz Zając, Exatel S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, P4 sp. z o.o., Orange Polska S.A., Huawei Polska sp. z o.o., Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polkomtel sp. z o.o. oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W nieprawidłowy sposób zostały złożone stanowiska: Warszawskiej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz Prezes UKE rozpoczął w dniu 6 kwietnia 2023 r. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 12 maja 2023 r.

Huawei od blisko 20 lat prowadzi działalność biznesową w Polsce. Firma zarejestrowana jest jako Huawei Polska Sp. z o.o., powstała w oparciu o przepisy polskiego prawa i funkcjonuje z poszanowaniem obowiązującego prawa, przyczyniając się do cyfrowej transformacji Polski. Jako jeden z dostawców rozwiązań ICT, z radością przyjmujemy fakt rozpoczęcia aukcji 5G, gdyż dostrzegamy znaczenie postępu technologicznego państwa i potrzebę dążenia do rozwoju prawdziwie cyfrowych usług. Z uwagą będziemy obserwować dalszy rozwój procedury aukcyjnej, mając na uwadze, że rozwój sieci telekomunikacyjnych przyczynia się do podniesienia jakości życia polskiego społeczeństwa - informuje w oświadczeniu przesłanym serwisowi Wirtualnemedia.pl firma Huawei.

Od prawie dwóch dekad Huawei dostarcza stabilne, wysokiej jakości, bezpieczne produkty komunikacyjne dla polskich obywateli i przedsiębiorstw. Jednocześnie spółka podkreśla, że nadal będzie świadczyć dla swoich klientów usługi najlepszej, światowej jakości, podobnie jak robi to od kilkudziesięciu lat w 170 krajach na całym świecie - dodał koncern.