Prigożyn zatrzymuje pucz! Dobił targu?

Kancelaria Alaksandra Łukaszenki podała, że właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zgodził się zatrzymać przemarsz najemników przez terytorium Rosji; zgodził się też na kroki w celu deeskalacji sytuacji.

Niezależny rosyjski portal Meduza podał, również powołując się na oficjalny Mińsk, że Łukaszenka prowadził rozmowy z Prigożynem w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Prigożyn potwierdził, że Grupa Wagnera rozpoczyna odwrót i wraca do obozów - informuje niezależny rosyjski portal Mediazona.

Informację potwierdzają też niezależni obserwatorzy:

Właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył w sobotę wieczorem, że oddziały najemników rozpoczynają odwrót i kierują się do obozów polowych, aby uniknąć przelewu krwi - podał niezależny portal Mediazona.

Prigożyn w oświadczeniu audio oznajmił, że Grupa Wagnera dotarła na odległość 200 km od Moskwy i w tym czasie „nie przelała ani jednej kropli krwi swych żołnierzy”. Dodał, że „teraz nastąpił moment, gdy może dojść do tego przelewu krwi”, wobec czego „zdając sobie sprawę z odpowiedzialności” za taką sytuację najemnicy rozpoczynają odwrót.

„Idziemy z powrotem, do obozów polowych” - oznajmił Prigożyn.

Krótko wcześniej kancelaria Alaksandra Łukaszenki podała, że rozmawiał on z Prigożynem i ten zgodził się zatrzymać kolumnę najemników idącą na Moskwę. Łukaszenka prowadził te rozmowy w porozumieniu z Władimirem Putinem - oświadczył Mińsk.

Jeśli Grupa Wagnera ustępuje, to prawdopodobnie dlatego, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow zostaną zastąpieni przez przedstawicieli lojalnych wobec Jewgienija Prigożyna - oświadczył w sobotę na Twitterze republikański senator Marco Rubio. Amerykański polityk jest zdania, że taki układ uczyni właściciela Grupy Wagnera „najsilniejszym człowiekiem w Rosji”.

„Jeśli rzeczywiście Wagner ustępuje, to prawdopodobnie dlatego, że szef sztabu armii Gierasimow i minister obrony Szojgu zostają zastąpieni przez oficjeli lojalnych wobec Prigożyna i to uczyni go najsilniejszym człowiekiem w Rosji” - napisał Rubio na Twitterze, odnosząc się do informacji o zawróceniu kolumny najemników zmierzającej ku Moskwie.

Szojgu i Gierasimow od miesięcy są obiektami ostrej krytyki ze strony szefa Grupy Wagnera m.in. za sposób w jaki prowadzą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Rubio, który jest wiceprzewodniczącym senackiej komisji ds. wywiadu, ocenił też, że obok wpływu na sytuację wojenną, „największą konsekwencją ostatnich 24 godzin jest to, że młodszy partner Chin w ich antyamerykańskiej koalicji jest znacząco słabszy i bardziej podatny, niż kiedykolwiek”.

