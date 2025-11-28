Wybierz ten makaron – jest smaczniejszy i zdrowszy…

TYLKO U NAS

Makaron stanowi jeden z podstawowych elementów jadłospisu wielu osób w Polsce i równie często postrzegany jest jako produkt uniwersalny, łatwy w przygotowaniu oraz sycący. Pomimo jednak swojej popularności i pozytywnego wizerunku, część dostępnych na rynku makaronów charakteryzuje się niską wartością odżywczą.

Ogranicz mąkę oczyszczoną

Dotyczy to przede wszystkim makaronów pszennych wytwarzanych z wysoko oczyszczonej mąki, czyli tak zwanej „białej”.

Proces rafinacji usuwa z ziarna zewnętrzne warstwy, będące naturalnym źródłem błonnika pokarmowego, witamin z grupy B, jak tiamina, niacyna czy kwas foliowy oraz składników mineralnych, takich jak magnez, żelazo i cynk.

W konsekwencji taki produkt dostarcza głównie węglowodanów prostych, pozbawionych istotnych składników wspierających metabolizm i prawidłową pracę układu pokarmowego. Regularne spożywanie makaronów z oczyszczonej mąki może sprzyjać szybkim wahaniom glikemii poposiłkowej, a tym samym zwiększonemu apetytowi i w dłuższej perspektywie nadmiernemu spożyciu energii.

Dodatkowo, zbytnie rozgotowanie makaronu dodatkowo zwiększa jego indeks glikemiczny, tym samym nasilając ryzyko wystąpienia wahań poziomu glukozy we krwi i mogąc prowadzić do rozwoju zaburzeń metabolicznych, takich jak insulinooporność czy w konsekwencji cukrzyca typu 2.

Postaw na pełen przemiał

Alternatywą o wyższej wartości żywieniowej są makarony pełnoziarniste oraz produkty wytwarzane z mąk pochodzących z roślin strączkowych, takich jak soczewica, ciecierzyca czy groszek zielony. Cechują się one większą zawartością błonnika i białka, a także niższym indeksem glikemicznym w porównaniu z makaronami pszennymi z mąki oczyszczonej.

Dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowo- insulinowej zaleca się wybór produktów wspierających uczucie sytości i regulację masy ciała. W niektórych sklepach lub w sprzedaży internetowej dostępne są również makarony o obniżonym indeksie glikemicznym. Charakteryzują się one zmodyfikowanym składem – zwiększoną zawartością białka i błonnika przy jednoczesnym ograniczeniu ilości węglowodanów przyswajalnych – co przekłada się na wsparcie kontroli glikemii oraz funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Filip Siódmiak

