Najnowsze notowania gazu

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF we wtorek około godz. 9.10 w kontraktach lipcowych zdrożał o 2,11 proc., do 32,65 euro za MWh, a ceny kontraktów na sierpień wzrosły o 1,71 proc., do 33,01 euro za MWh.

Wyższe o 1,37 proc. były też ceny kontraktów z dostawą wrześniową, które wyceniano na 34,55 euro za MWh.

W poniedziałek po godz. 17 kontrakty z dostawą w miesiącach letnich były na poziomie 32-33 euro za MWh, a wrześniowe wyceniano na 34 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

pap, jb