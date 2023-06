Specjalna nagroda Gazety Bankowej. Do kogo trafiła?

Redakcja Gazety Bankowej podczas Gali TechnoBiznes 2023 postanowiła przyznać nagrodę specjalną w tegorocznych konkursach technologicznych instytucji, która łączy technologię z ochroną zdrowia.

Wyróżnienie redakcji „Gazety Bakowej” TechnoBiznes 2023 za opracowanie polskiej terapii CAR-T otrzymał Polski Bank Komórek Macierzystych. Polski Bank Komórek Macierzystych to największa w Europie i trzecia na świecie firma zajmująca się bankowaniem krwi pępowinowej, która rozpoczęła badania kliniczne nad lekiem na nowotwory w technologii CAR-T.

Nasza firma 10 lat temu postanowiła odczarować terapie komórkowe. M.in. dzięki naszym działaniom dziś możemy powiedzieć, że terapie komórkowe dzieją się tu i teraz. A terapie, z wykorzystaniem tzw. żywych leków stają się powoli rutyną w polskiej medycynie.

Trzymajcie za nas kciuki, bo mocno pracujemy nad tym aby za chwilę móc ogłosić że także terapie genowe to jest coś co jest w Polsce wytwarzane, a polscy pacjenci będą mieli coraz szerszy dostęp do najnowocześniejszej obecnie na świecie możliwości leczenia chorób nowotworowych.

Polscy pacjenci co oczywiste zasługują na najlepszą opiekę medyczną jaka jest możliwa, ale też zasługują na to żeby mieć dostęp do najbardziej innowacyjnych technologii medycznych.

A polskie firmy biotechnologiczne są gotowe, chcą i mogą konkurować z największymi graczami na rynku, a to wyróżnienie jest tego dowodem, że tak właśnie się dzieje.