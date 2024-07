Nowi prezesi PZU, BGK i BOŚ. KNF nie zgłasza zastrzeżeń

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa zarządu PZU - poinformowano w piątkowym komunikacie. Ponadto KNF zgodziła się m.in. na powołanie Mirosława Czekaja na prezesa BGK oraz Bartosza Kublika na prezesa BOŚ.

W komunikacie Komisji zaznaczono, że decyzje podjęto w czwartek, 18 lipca 2024 roku.

„Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Artura Olecha na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń; Mirosława Czekaja na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Bartosza Kublika na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA; Jarosława Mastalerza na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA” - wskazano w komunikacie KNF.

Poza tym KNF wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Grabowskiego na stanowisko prezesa Banku Spółdzielczego w Bieczu. W komunikacie przekazano również, że KNF udzieliła zgody na powołanie Krzysztofa Łyskawy na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Jolanty Łotoszyńskiej na stanowisko członka zarządu Vienna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA Vienna Insurance Group.

Nowi prezesi PZU,BGK, BOŚ i PZU Życie

Rada nadzorcza PZU pod koniec marca br. poinformowała o powołaniu w skład zarządu Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Przekazano wówczas, że do czasu uzyskania zgody Olech będzie p.o. prezesa spółki.

»» O zmianach personalnych w PZU czytaj tutaj:

PZU ma nowego prezesa

Miotła Tuska. Były zarząd PZU bez absolutorium

Mirosław Czekaj został powołany na stanowisko prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego przez premiera Donalda Tuska w połowie kwietnia br. Przekazano też wówczas, że pierwszą wiceprezes zarządu BGK została Marta Postuła.

»» O zmianach personalnych w BGK czytaj tutaj:

Tusk powołał prezesa ważnego banku

Miotła Tuska. Zarząd BGK „wysprzątany” do końca

Bartosza Kublika rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu na początku kwietnia br. Jednocześnie powołano go na stanowisko prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

»» O zmianach personalnych w BOŚ czytaj tutaj:

W BOŚ zaskakujące przesunięcia w zarządzie

W połowie kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało radę nadzorczą spółki i powołało nową, a ta w piątek zmieniła zarząd. P.o. prezesa został wtedy Jarosław Mastalerz.

»» O zmianach personalnych w PZU Życie czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Usunięto radę nadzorczą PZU Życie

O biznesie PZU, PZU Życie i BGK

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PZU Życie to spółka zależna największego polskiego ubezpieczyciela PZU. Specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, ma ponad 30 proc. udział w rynku, mierzonym wartością składki przypisanej brutto i ponad 11 mln klientów.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, którego 100 proc. udziałowcem jest Skarb Państwa. BGK wchodzi w skład Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także eksportu i ekspansji zagraniczną polskich firm. Ma 16 oddziałów na terenie Polski oraz przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK jest m.in. pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z fotowoltaiką. Rząd tnie dofinansowanie „Mój prąd”

Właśnie przegrywamy z Czechami w atomowej rywalizacji

Polacy w Chorwacji. Urlop w… hotelowym pokoju!

Znika kłopotliwy zakaz w lotniczym bagażu podręcznym

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: