Rosja bez generałów? Co oznaczają czystki Putina?

Zaczęły się czystki w rosyjskiej generalicji po „buncie” Prigożyna. Jako pierwszym, wysokim rangą wojskowym, który został aresztowany ma być znany generał!

Chodzi o Siegieja Surowikina, byłego głównodowodzącego wojsk inwazyjnych na Ukrainie i zarazem szefa Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Politycznie Surowikin miał być związany z Jewgienijem Prigożynem, jednak w czasie buntu nagrał odezwę do szefa Grupy Wagnera, wzywając oligarchę do zakończenia puczu.

Jednak, jak wskazuje Marcin Ogdowski, były korespondent wojenny, aresztowania mogą mieć wymiar propagandowy:

Kreml potrzebuje czegoś więcej, by utrzymać iluzję własnej sprawczości. I dlatego związani z władzą propagandyści rozsiewają już od kilku dni informacje o czystkach, jakie dotykają przede wszystkim armię. Ich ofiarą miał paść m.in. gen. Siergiej Surowikin, zastępca szefa sztabu generalnego, jeden z byłych dowódców specjalnej operacji wojskowej. Jak pisze Rybar, popularny rosyjski mil-bloger i były rzecznik prasowy ministerstwa obrony, czystka dotyka oficerów, którzy nie podjęli decyzji o zdecydowanym stłumieniu buntu. I fakt, surowikin nie pojawia się publicznie od soboty, w wypadku komunikacyjnym miał zginąć inny generał (związany z MSW), to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę żadnych czystek nie ma. Co więcej, prigożyn – „twarz” i narzędzie buntu – udał się na Białoruś, co większość komentatorów błędnie interpretuje jako oddanie się pod protekcję Aleksandra Łukaszenki. Tymczasem szef Wagnera przebywa w Mińsku pod ochroną dowódcy tamtejszego zgrupowania wojsk federacji gen. Aleksandra Matownikowa. Starego znajomego Prigożyna, wywodzącego się z sił specjalnych. Więc może to i jest banicja, ale we „właściwym towarzystwie”.