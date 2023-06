Prezydent o słowach Manfreda Webera: dziękuję mu za szczerość

Wypowiedź Manfreda Webera była absolutnie zdumiewająca, ale z drugiej strony dziękuję mu za szczerość, przynajmniej opinia publiczna w Polsce dowiedziała się, co niemieccy politycy myślą na temat polskiej demokracji, mam nadzieję że Polacy powyciągają z tego wnioski - powiedział w piątek w Radiu Zet prezydent Andrzej Duda.

Chodzi o wywiad niemieckiego polityka, przewodniczącego grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością (ew. rządami prawa, państwem prawa). W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy - powiedział Weber.

Prezydent Andrzej Duda pytany w Radiu Zet o te słowa Manfreda Webera odparł:

One są najlepszym dowodem tego, co przed chwilą powiedziałem, że Komisja Europejska, która dziś w przeważającej mierze składa się z polityków Europejskiej Partii Ludowej właśnie czyni wszystko, żeby odsunąć swoich konkurentów politycznych od władzy w Polsce i aby usadowić na tym fotelu wygodnego sobie swojego kolegę, z którym razem będą podejmować decyzje co do Polski.