Ceny pszenicy najniższe od 20 lat
Ceny pszenicy paszowej spadły poniżej siedmiuset złotych za tonę, co przypomina sytuację sprzed dwóch dekad. W żaden sposób nie pokrywa to kosztów produkcji. Wyraźnie droższa jest pszenica konsumpcyjna, jest jej jednak niewiele. Dlaczego?
Jak pisze portal farmer.pl, pszenicy konsumpcyjnej szkodzą niekorzystne warunki pogodowe – przede wszystkim intensywne deszcze, które przez kilka minionych tygodni nękały rolników. W rezultacie zebrane ziarno było wyraźnie gorszej jakości niż zazwyczaj, a do tego dyskwalifikowała je podwyższona wilgotność. Rolnicy zmagają się z trzecim z rzędu sezonem niskich cen zbóż. Już w 2023 roku sytuacja była trudna, a obecny rok przynosi jeszcze większe wyzwania. Produkcja zbóż balansuje na granicy rentowności, co stawia plantatorów w trudnej sytuacji.
JB
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Koniec żartów! Nowelizacja budżetu koniecznością?
Agresywne wejście Litwinów na polski rynek spożywczy
Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka
»»Kontra: Wojsko Polskie na Ukrainie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.