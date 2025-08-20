Ceny pszenicy najniższe od 20 lat

Ceny pszenicy paszowej spadły poniżej siedmiuset złotych za tonę, co przypomina sytuację sprzed dwóch dekad. W żaden sposób nie pokrywa to kosztów produkcji. Wyraźnie droższa jest pszenica konsumpcyjna, jest jej jednak niewiele. Dlaczego?

Jak pisze portal farmer.pl, pszenicy konsumpcyjnej szkodzą niekorzystne warunki pogodowe – przede wszystkim intensywne deszcze, które przez kilka minionych tygodni nękały rolników. W rezultacie zebrane ziarno było wyraźnie gorszej jakości niż zazwyczaj, a do tego dyskwalifikowała je podwyższona wilgotność. Rolnicy zmagają się z trzecim z rzędu sezonem niskich cen zbóż. Już w 2023 roku sytuacja była trudna, a obecny rok przynosi jeszcze większe wyzwania. Produkcja zbóż balansuje na granicy rentowności, co stawia plantatorów w trudnej sytuacji.

JB

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec żartów! Nowelizacja budżetu koniecznością?

Agresywne wejście Litwinów na polski rynek spożywczy

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

»»Kontra: Wojsko Polskie na Ukrainie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!