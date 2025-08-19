Science fiction! „Kierowcy taksówek znikają z rynku”

W branży przewozu osób drastycznie szybko ubywa kierowców. Liczba działalności gospodarczych na tym rynku po raz pierwszy spadła poniżej progu 50 tys. - podkreśla wtorkowa „Rzeczpospolita”.

W dzienniku zwrócono uwagę, że rynek taxi w Polsce masowo traci kierowców.

Najnowsze dane, zebrane dla »Rzeczpospolitej« przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet (D&B), nie pozostawiają wątpliwości – tak źle w tej branży jeszcze nie było. Taksówkarze zamykają działalność, a to segment, gdzie dominują właśnie te jednoosobowe – czytamy.

W gazecie podkreślono, że w ostatnich sześciu miesiącach nad Wisłą zarejestrowano 628 nowych działalności taksówkarskich, a w tym czasie z rejestru wykreślono ich ponad 1,6 tys.

Oznacza to, że w I półroczu z polskich ulic zniknąć mogło około tysiąca taksówek – zaznaczono.

Każdego dnia znika z polskiego rynku pięciu taksówkarzy

Według „Rz” twarde dane pokazują, że każdego dnia z naszych ulic znika średnio pięciu taksówkarzy.

Statystyki są alarmujące – w ostatnich dziesięciu latach rynek skurczył się o 10 proc., a w porównaniu do 2009 r. spadek sięga już 30 proc. – czytamy.

Co nas czeka? Samochody bez kierowców

Dziennik podkreśla, że remedium branża upatruje w pojazdach autonomicznych.

Auta bez kierowców to nie science fiction, bo już jeżdżą po ulicach miast w Chinach czy USA. Ten koncept w Europie chce rozwijać Lyft, który parę miesięcy temu za 175 mln euro przejął od BMW Group i Mercedes-Benz Mobility platformę FreeNow. Dzięki tej akwizycji amerykański potentat wszedł na nowe rynki w Europie, w tym w Polsce – zaznacza „Rz”.

Dodaje, że Lyft na tym polu nawiązał współpracę z chińskim koncernem technologicznym Baidu (projekt Apollo Go). „Liczy, że tzw. pojazdy robo-taxi na Starym Kontynencie zadebiutują już w przyszłym roku – na pierwszy ogień mają iść Wielka Brytania i Niemcy. W kolejnych latach flota ma zostać rozszerzona do tysięcy pojazdów w całej Europie” – czytamy w dzienniku.

pap, jb