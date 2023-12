Prezydent do górników: Dziękuję za całoroczny wysiłek

Dziękuję górnikom za całoroczny wysiłek; ma on wartość strategiczną dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego - napisał prezydent Andrzej Duda w życzeniach z okazji Barbórki. Podkreślił, że łączy się ze wszystkimi pogrążonymi w żałobie po tragedii, do której doszło w ub. tygodniu w kopalni Sobieski.

Barbórka jest tradycyjnym Dniem Górnika obchodzonym 4 grudnia.

W życzeniach barbórkowych, zamieszczonych w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda podziękował górnikom za ich trud, który jak zaznaczył - „służy całemu naszemu narodowi”.

CZYTAJ KONIECZNIE:

Partyzanci zaatakowali rosyjską stację paliw w Melitopolu

Ukraina otworzy przejście na granicy z Polską

Przyznał, że „nie sposób jednak radośnie świętować w cieniu tragedii, do której doszło 28 listopada w jaworzniańskiej kopalni +Sobieski+”. „W dramatycznych okolicznościach tradycyjne obchody ograniczają się do nabożeństw w intencji górników – o wieczny odpoczynek dla tych, którzy odeszli na wieczną szychtę, a dla żyjących o zdrowie, spokojną i bezpieczną pracę oraz wszelką pomyślność” - napisał prezydent.

Zaznaczył, że „z głębokim smutkiem” przyjął wiadomość o śmierci czterech osób w wypadku w zakładzie górniczym w Jaworznie.

„Łączę się ze wszystkimi pogrążonymi w żałobie, składając hołd pamięci zmarłych. Myślami i modlitwą jestem z rodzinami ofiar oraz z całą lokalną społecznością. Bliskich proszę o przyjęcie wyrazów mojego serdecznego współczucia. Przyjaciół, którzy ich wspierają, proszę o okazanie, także w moim imieniu, troski i tej wyjątkowej solidarności, którą zawsze otaczano żony, dzieci, rodziców i wszystkie osoby dotknięte śmiercią górnika” - przekazał prezydent Duda.

Jak zaznaczył, „w tych niezwykle trudnych chwilach tym bardziej chcę złożyć całemu państwa środowisku wyrazy uznania i wdzięczności za pielęgnowanie górniczego etosu i zwyczajów wspólnoty, która wyraża się w słowach +górnicza brać+”.

Do wypadku w należącym do spółki Tauron Wydobycie Zakładzie Górniczym kopalni Sobieski doszło w ubiegły wtorek po południu. Jak informował nadzór górniczy, poszkodowani w nim zostali członkowie sześcioosobowej brygady wyznaczonej do płukania rurociągu podsadzkowego na poziomie 500. Zginęło czterech górników, dwóch innych odniosło obrażenia. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

Prezydent w opublikowanym w poniedziałek liście podziękował „za świadectwo jedności, które górnicy dają i w codziennej pracy, i w przełomowych momentach historycznych, i wreszcie w obliczu wypadków i sytuacji kryzysowych – organizując akcje ratownicze w zakładach oraz spiesząc sobie nawzajem z pomocą”.

Dziękując górnikom za ich całoroczny wysiłek, prezydent podkreślił, że ma on „wartość strategiczną dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego naszej Ojczyzny, a przede wszystkim dla milionów polskich rodzin, którym zapewnia warunki niezbędne do życia, zwłaszcza w zimowej porze roku”.

„Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli jeszcze przez długie lata korzystać z krajowych zasobów, zgodnie z potrzebami naszymi i przyszłych pokoleń” - napisał Duda.

Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie wydobywa się węgiel kamienny, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.

Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite – kruszywa, piasek i żwir – w Polsce jest ok. 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia niespełna 170 tys. pracowników, w tym ponad 75 tys. w kopalniach węgla kamiennego.

PAP/ as/