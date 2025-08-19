Tylko kilkanaście kontroli?
W tym tygodniu skontrolowanych zostanie pierwsze 16 projektów ze wsparcia na dywersyfikację działalności branży HoReCa z KPO, uznanych za wątpliwe - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pomimo że internauci wykryli dziesiątki podejrzanych dotacji, ministerstwo dopatrzyło się nieprawidłowości zaledwie w… siedemnastu – napisał na portalu X były minister Janusz Cieszyński.
Jak wskazał minister Cieszyński na liście podmiotów do kontroli nie ma firmy powiązanej z posłem Platformy Obywatelskiej Arturem Łąckim, nie ma też firmy powiązanej z senatorem PO Beniaminem Godylą, a także firmy powiązanej z radnym Platformy z Koszalina.
Jeśli chodzi o program HoReCa: trwają kontrole u wszystkich 5 operatorów, zakończą się we wrześniu. Pierwsze 16 projektów, które zostało uznane za wątpliwe, zostaną skontrolowane na miejscu w tym tygodniu, kolejne w następnym tygodniu. Niezależnie trwa kontrola pod kątem sprawdzenia potencjalnych konfliktów interesów - poinformowała szefowa Ministerstwa Funduszy.
Przypomnijmy, że chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Jak się okazało, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.
Branża
Branża HoReCa (hotelarska, gastronomiczna, cateringowa) otrzymała łącznie około 1,2 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski. Podpisano 3 005 umów na łączną kwotę 1,2 mld zł, z których do tej pory wypłacono jedynie około 110 mln zł. Średnia wartość projektu wynosiła około 410 tys. zł.
pap,mw, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.