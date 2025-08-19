Tylko kilkanaście kontroli?

W tym tygodniu skontrolowanych zostanie pierwsze 16 projektów ze wsparcia na dywersyfikację działalności branży HoReCa z KPO, uznanych za wątpliwe - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pomimo że internauci wykryli dziesiątki podejrzanych dotacji, ministerstwo dopatrzyło się nieprawidłowości zaledwie w… siedemnastu – napisał na portalu X były minister Janusz Cieszyński.

Jak wskazał minister Cieszyński na liście podmiotów do kontroli nie ma firmy powiązanej z posłem Platformy Obywatelskiej Arturem Łąckim, nie ma też firmy powiązanej z senatorem PO Beniaminem Godylą, a także firmy powiązanej z radnym Platformy z Koszalina.

Jeśli chodzi o program HoReCa: trwają kontrole u wszystkich 5 operatorów, zakończą się we wrześniu. Pierwsze 16 projektów, które zostało uznane za wątpliwe, zostaną skontrolowane na miejscu w tym tygodniu, kolejne w następnym tygodniu. Niezależnie trwa kontrola pod kątem sprawdzenia potencjalnych konfliktów interesów - poinformowała szefowa Ministerstwa Funduszy.

Przypomnijmy, że chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Jak się okazało, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.

Branża

Branża HoReCa (hotelarska, gastronomiczna, cateringowa) otrzymała łącznie około 1,2 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski. Podpisano 3 005 umów na łączną kwotę 1,2 mld zł, z których do tej pory wypłacono jedynie około 110 mln zł. Średnia wartość projektu wynosiła około 410 tys. zł.

pap,mw, jb