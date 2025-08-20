Uwaga, odłamki szkła w butelkach z wodą!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie przed niektórymi partiami naturalnej wody gazowanej z Ciechocinka. Klienci zgłaszali obecność fragmentów szkła.

GIS poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że fragmenty szkła mogą być obecne w dwóch partiach produktu „KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana” 330 ml.

Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 z datą minimalnej trwałości 22 maja 2026 r. i ES153 z datą minimalnej trwałości 2 czerwca 2026 r. Producentem wody jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10.

„Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego – szkła” - ostrzegł Inspektorat.

Przekazał też, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców.

Konsumentom zalecono, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miał być akademik za 1 zł. Jest za 3000 zł

Niemiec kupił pół tysiąca mieszkań w Polsce

Koniec OZE na polach USA

»»Deficyt budżetowy wielki jak nigdy! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!