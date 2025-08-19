Jak pikantne jedzenie wpływa na twój organizm?

TYLKO U NAS

Powszechne przekonanie, iż spożywanie ostrych przypraw prowadzi do powstawania wrzodów żołądka lub podrażnień błony śluzowej przewodu pokarmowego, jest obecnie głęboko zakorzenionym poglądem, szeroko rozpowszechnianym w świadomości społecznej. Mówi się przede wszystkim o związkach bioaktywnych odpowiadających za odczuwanie pikantnego smaku – kapsaicynie obecnej w papryczkach chili oraz piperynie będącej składnikiem pieprzu czarnego.

Ostre nie znaczy szkodliwe

W jednym z badań eksperymentalnych z udziałem osób zdrowych, którym podano 30 gramów świeżo zmielonej papryki chili bezpośrednio do żołądka, nie zaobserwowano żadnych zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej podczas kontrolnej endoskopii wykonanej po 24 godzinach. Wyniki te sugerują, iż umiarkowane spożycie ostrych przypraw nie jest czynnikiem ryzyka powstawania wrzodów trawiennych ani nadżerek.

Z perspektywy fizjologicznej kapsaicyna wykazuje szereg działań mogących wspierać funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Związek ten stymuluje wydzielanie śluzu żołądkowego, działa miejscowo wazodylatacyjnie - zwiększając przepływ krwi w błonie śluzowej oraz mogąc przyczyniać się do ograniczenia aktywności Helicobacter pylori – bakterii odgrywającej istotną rolę w patogenezie choroby wrzodowej.

Z kolei piperyna – składnik czarnego pieprzu – oraz kapsaicyna wykazują działanie termogeniczne, co oznacza, że mogą zwiększać wydatkowanie energii poprzez nasilanie produkcji ciepła w organizmie. Mechanizm ten może potencjalnie wspierać kontrolę masy ciała. Dodatkowo pikantne przyprawy mogą wpływać korzystnie na gospodarkę lipidową oraz glikemiczną, choć dane wciąż podlegają dalszej weryfikacji w badaniach z randomizacją.

Warto również przywołać dane epidemiologiczne, w tym wyniki dużego chińskiego badania kohortowego opublikowanego na łamach „British Medical Journal”, które wykazały niższe ryzyko zgonu ogólnego u osób regularnie spożywających ostre potrawy (częściej niż trzy razy w tygodniu) w porównaniu do osób unikających takich produktów.

Chociaż obserwacyjny charakter owych analiz nie pozwala na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, wyniki te stanowią przesłankę do dalszych badań nad potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z obecności ostrych przypraw w diecie.

Nie dla wszystkich

Z drugiej strony należy pamiętać, iż tolerancja na ostry smak jest zróżnicowana indywidualnie.

U osób z nadwrażliwością przewodu pokarmowego, refluksem żołądkowo-przełykowym, zespołem jelita nadwrażliwego (IBS) lub zapalnymi chorobami jelit (IBD), spożycie pikantnych potraw może nasilać objawy, takie jak zgaga, pieczenie w nadbrzuszu, nudności, ból brzucha czy biegunki.

W takich przypadkach ograniczenie ostro przyprawionych produktów może przynieść poprawę komfortu życia i złagodzenie dolegliwości.

Filip Siódmiak

