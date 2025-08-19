TYLKO U NAS
Jak pikantne jedzenie wpływa na twój organizm?
Powszechne przekonanie, iż spożywanie ostrych przypraw prowadzi do powstawania wrzodów żołądka lub podrażnień błony śluzowej przewodu pokarmowego, jest obecnie głęboko zakorzenionym poglądem, szeroko rozpowszechnianym w świadomości społecznej. Mówi się przede wszystkim o związkach bioaktywnych odpowiadających za odczuwanie pikantnego smaku – kapsaicynie obecnej w papryczkach chili oraz piperynie będącej składnikiem pieprzu czarnego.
Ostre nie znaczy szkodliwe
W jednym z badań eksperymentalnych z udziałem osób zdrowych, którym podano 30 gramów świeżo zmielonej papryki chili bezpośrednio do żołądka, nie zaobserwowano żadnych zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej podczas kontrolnej endoskopii wykonanej po 24 godzinach. Wyniki te sugerują, iż umiarkowane spożycie ostrych przypraw nie jest czynnikiem ryzyka powstawania wrzodów trawiennych ani nadżerek.
Z perspektywy fizjologicznej kapsaicyna wykazuje szereg działań mogących wspierać funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Związek ten stymuluje wydzielanie śluzu żołądkowego, działa miejscowo wazodylatacyjnie - zwiększając przepływ krwi w błonie śluzowej oraz mogąc przyczyniać się do ograniczenia aktywności Helicobacter pylori – bakterii odgrywającej istotną rolę w patogenezie choroby wrzodowej.
Z kolei piperyna – składnik czarnego pieprzu – oraz kapsaicyna wykazują działanie termogeniczne, co oznacza, że mogą zwiększać wydatkowanie energii poprzez nasilanie produkcji ciepła w organizmie. Mechanizm ten może potencjalnie wspierać kontrolę masy ciała. Dodatkowo pikantne przyprawy mogą wpływać korzystnie na gospodarkę lipidową oraz glikemiczną, choć dane wciąż podlegają dalszej weryfikacji w badaniach z randomizacją.
Warto również przywołać dane epidemiologiczne, w tym wyniki dużego chińskiego badania kohortowego opublikowanego na łamach „British Medical Journal”, które wykazały niższe ryzyko zgonu ogólnego u osób regularnie spożywających ostre potrawy (częściej niż trzy razy w tygodniu) w porównaniu do osób unikających takich produktów.
Chociaż obserwacyjny charakter owych analiz nie pozwala na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, wyniki te stanowią przesłankę do dalszych badań nad potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z obecności ostrych przypraw w diecie.
Nie dla wszystkich
Z drugiej strony należy pamiętać, iż tolerancja na ostry smak jest zróżnicowana indywidualnie.
U osób z nadwrażliwością przewodu pokarmowego, refluksem żołądkowo-przełykowym, zespołem jelita nadwrażliwego (IBS) lub zapalnymi chorobami jelit (IBD), spożycie pikantnych potraw może nasilać objawy, takie jak zgaga, pieczenie w nadbrzuszu, nudności, ból brzucha czy biegunki.
W takich przypadkach ograniczenie ostro przyprawionych produktów może przynieść poprawę komfortu życia i złagodzenie dolegliwości.
Filip Siódmiak
