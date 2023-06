Nie żyje wiceprezes rosyjskiego banku. "Wypadła z okna"

Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji

Wiceprezes Loko-Banku, 28-letnia Kristina Baikowa, wypadła z okna swojego apartamentu na jedenastym piętrze – poinformował kanał Baza na Telegramie.

Do zdarzenia doszło tydzień temu - 23 czerwca. I tu już pojawia się pierwszy znak zapytania - informacja w opinii publicznej pojawiła się dopiero po kilku dniach.

Baikowa w mieszkaniu miała przebywać z mężczyzną, którego prawdopodobnie zaprosiła na drinka. Z jego zeznań wynika, iż „kobieta z własnej woli i bez podania powodu stanęła na zewnętrznej krawędzi parapetu, straciła równowagę i wypadła”.

34-latek nie miał szans na odpowiednio szybką reakcję, zadzwonił po karetkę, jednakże ta po przyjeździe od razu stwierdziła zgon Baikowej.

Tajemnicze zgony

To nie jest pierwszy taki przypadek, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do wypadku w Rosji. I to z udziałem ważnych postaci. Szczególnie skala takich zdarzeń większyła się od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Portal WP przypomina, jak we wrześniu 2022 r. Po „upadku ze szpitalnego okna” zmarł Rawil Maganow, prezes Łukoila, drugiego co do wielkości rosyjskiego koncernu naftowego. Maganow był jednym z największych krytyków polityki Władimira Putina.

Podobnych informacji pojawia się coraz więcej i zapewne, będziemy mieli wkrótce kolejne.

Czytaj też: Rosja bez generałów? Co oznaczają czystki Putina?

Baza/”The Sun”/ The Insider, wp/KG