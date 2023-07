Największy koncern paliwowy w kraju zmienia od dziś swoją nazwę!

Od 3 lipca tego roku Polski Koncern Naftowy Orlen SA zmienia nazwę na Orlen SA - przekazał w poniedziałkowym komunikacie koncern. Sąd rejonowy w Łodzi zarejestrował zamiany w statucie spółki - dodano.

Na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o rejestracji w dniu 3 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu ORLEN S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. 21 czerwca 2023 roku („ZWZ”)” - przekazano.

Dodano, że tym samym 3 lipca br. „nastąpiła zmiana firmy (nazwy) Spółki z dotychczasowej: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na: ORLEN S.A.”.

Przekazano, że zarejestrowane zmiany statutu spółki zostały uchwalone uchwałą ZWZ nr 58 w dniu 21 czerwca 2023 r.

Jak wskazano, sąd zarejestrował zmiany statutu spółki, z których wynika, że spółka, która działa pod firmą: Orlen Spółka Akcyjna „może używać skrótu firmy: Orlen S.A.”.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

PAP (autorka: Magdalena Jarco)/gr