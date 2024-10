Orlen: Straty 34 mln zł. Rozliczą Obajtka za 6 mld zł zysku

Nienawiść? Nieporadność? Chęć zemsty? Grupa Orlen, która w II kwartale tego roku zanotowała stratę w wysokości 34 milionów złotych, zapowiedziała, że poświęci czas na rozliczenie działalności byłego prezesa Daniela Obajtka, pod którego kierownictwem firma wypracowała 6 miliardów złotych zysku.

Oto deklaracja Orlenu:

2 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Orlenu zajmie się sprawą roszczeń dotyczących naprawienia szkód w czasach prezesury Daniela Obajtka. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie koncernu w Płocku.

Tematem posiedzenia będzie uchwała „dotycząca roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków zarządu”.

Do sprawy odniósł się sam Daniel Obajtek, były prezes Orlenu – koncernu, który w latach 2008–2023 wyrósł na największy koncern multienergetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Jaki jest cel tego zamieszania?” – pyta Obajtek.

„Orlen, który obecnie ma straty (minus 34 miliony zł za II kwartał 2024 roku), zamierza teraz rozliczać tych, którzy doprowadzili go do ogromnych zysków (6 miliardów złotych w II kwartale 2023) i rekordowych wpłat podatkowych do budżetu (36,5 miliarda złotych za I półrocze 2023).

Robicie zamieszanie, żeby ukryć całkowity paraliż inwestycyjny w spółce. Chcecie przykryć fakt, że wiele planowanych projektów, w tym rozbudowa Kompleksu Olefin, nie zostanie zrealizowanych. Niszczycie Orlen, niszczycie polską gospodarkę. Prędzej czy później odpowiedzialność za to nadejdzie” – dodaje były prezes.

